Архитектор из Барселоны научит уральцев строить города будущего

100+ Forum Russia пройдёт в «Екатеринбург-ЭКСПО» с 4 по 6 октября. Фото: Александр Исаков

В октябре в Екатеринбурге пройдёт одно из главных событий строительной отрасли России — IV Международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia и выставка инноваций в строительстве. Чем мероприятие удивит своих участников в этом году, «ОГ» рассказала исполнительный директор «Гильдии строителей Урала», ответственный секретарь оргкомитета 100+ Forum Russia Вера БЕЛОУС.

— В чём отличие 100+ Forum Russia от других строительных форумов?

— Как отмечал глава Минстроя РФ Михаил Мень, который в этом году стал председателем оргкомитета форума, уральский форум — единственное отраслевое мероприятие в стране, целью которого является не привлечение инвесторов, а обсуждение реальных проблем строительного сектора. В этом году мы решили расширить формат форума, добавив выставку достижений строительной отрасли. В остальном мы сохраняем и усиливаем нашу основную инженерно-техническую направленность. По нашему замыслу, выставка соберёт порядка ста ведущих компаний России и зарубежья, которые занимаются инновационными технологиями в разных сферах строительной отрасли. Мы пригласили к участию компании, чья работа — настоящий вызов привычным схемам строительства. Инновационные подходы, которые наши экспоненты продемонстрируют на выставке, роднят их с основной темой форума — уникальное строительство.

По словам Веры Белоус, программа предстоящего форума будет дополнена выставкой достижений в стоительстве. Фото: Алексей Кунилов

— Можете проанонсировать достижения строителей, которые будут представлены?

— Например, китайская компания Broad Group прямо на выставке построит мобильный одноэтажный дом, который может использоваться как отдельное здание, так и стать частью высотки. По той же технологии в 2015 году они построили 57-этажный небоскрёб всего за 19 суток.

Также на выставке мы покажем, как строятся дома на 3D-принтере. Опыт такого строительства уже есть в Китае, экспериментальные объекты также печатались в Свердловской области и в Москве. Помимо этого, в выставке примут участие крупнейшие застройщики как мирового уровня, так и регионального, производители современных строительных материалов и технологий. Многие из них представят макеты и разработки, которые ещё не демонстрировались широкой публике.

— Какую из тем, обсуждаемых в деловой программе этого года, следует считать основной?

— Основная тема, которую мы продолжаем и в этом году, — развитие высотного и уникального строительства в России. Сюда входят уникальные сооружения, здания выше 100 метров, мосты, подземные объекты, аэропорты. Но список тем на форуме ежегодно увеличивается. В этом году специальные сессии будут посвящены созданию транспортной инфраструктуры, сохранению и интеграции объектов культурного наследия в современных мегаполисах, проблемам «зелёного» строительства, экологии городской среды. Большое внимание на форуме планируется уделить вопросам создания комфортной городской среды.

Висенте Гуаярт — главный архитектор Барселоны в 2011-2015 годах, исследует взаимосвязь между архитектурой, природой и технологиями. Фото: пресс-служба 100+ Forum Russia

— Что представляет собой деловая программа форума?

— То, что мы называем деловой программой, — это презентации научных разработок, разбор сложных строительных кейсов и обмен опытом на самом высоком международном уровне. В этом году с открытыми лекциями и мастер-классами мы вновь ждем звёзд российской и мировой архитектуры, таких как бывший архитектор Барселоны Висенте Гуаярт, ведущий специалист по вопросам транспорта в мире Вукан Вучик, российские архитекторы Сергей Скуратов и Сергей Чобан.