Что будет с рублём перед президентскими выборами

Среднее значение (median) курса рубля, сделанное на основе прогноза 18 крупнейших финансовых корпораций показывает, что рубль, возможно и будет повышаться, но рост незначительный.

Федеральная резервная система США оставила базовую процентную ставку без изменения. Чего ждать от рубля, каким будет его курс, и есть ли поводы для недоверия к национальной валюте — в нашем материале.

Август закончился без особых катаклизмов, но, перекрестившись, многие продолжают ожидать падения рубля. Для ответа на вопрос, будет ли укрепляться доллар, необходимо понимать причины падения рубля в 2014 году. Комиссии, созданные для расследования причин, так и не дали никаких результатов, а данные прокурорской проверки Центрального Банка в 2015 года не опубликованы.

Восстанавливая хронологию, можно вспомнить, что в результате введения санкций против нашей страны финансовый сектор оказался отрезан от западных рынков капитала, на которых традиционно привык кредитоваться под низкий процент. Крупные российские компании на конец августа 2014 года имели большой объём накопленных валютных займов, пик платежей по которым приходился на конец 2014 и начало 2015 года. Ажиотаж внесла и стремительно дешевеющая нефть, которая не оставила возможности для манёвра, поскольку приток нефтедолларов значительно уменьшился, а экспортёры не спешили конвертировать валютную выручку. Стоит особо отметить, что в тот момент нефти на рынке было действительно много.

Главе министерства Финансов Антону Силуанову для вёрстки бездефицитного бюджета также был необходим слабый рубль. Это не было секретом ни для кого, и рынок об этом хорошо знал. Всё это в совокупности привело к тому, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина была вынуждена «отпустить» рубль в свободное плавание. В случае любых попыток зафиксировать или как то удержать курс путём валютных интервенций резервы Центрального Банка были бы выброшены на ветер. Единственная ошибка, которая была допущена в суматохе тех дней, это отсутствие решения по повышению процентной ставки. Рынок расценил это как сигнал к грядущей девальвации, тем более что интересы всех сторон — Центрального Банка, Минфина и участников рынка — сошлись.

Кризисная ситуация стала экзаменом, к которому ученик был не готов — Центральный Банк присутствовал на торгах крайне слабо, выставляя стандартные ордера на продажу по 5 000 контрактов, которых рынок не боялся. Однообразность действий позволила игрокам довольно быстро раскусить алгоритм поведения ЦБ, и выставленные «плиты» раскупались в течение нескольких минут. Ажиотаж внесли и средства массовой информации, подогревая валютную панику населения, которое начало покупать доллары в больших объёмах.

Всё это вынудило Банк России повысить процентную ставку. Спекулянты осознали, что игра на понижение закончена и пора закрывать позиции. Цена на нефть также стабилизировалась. Два этих фактора в совокупности к весне 2015 года привели рубль в состояние равновесия, что и позволило начать снижение процентной ставки.

Из положительных моментов стоит отметить, что в результате девальвации в значительной мере удалось сохранить резервы Центрального Банка и придать импульс развитию промышленности. Министр экономики Латвии Дана Рейзниеце-Озола в тот момент заявила, что «негативное влияние от падения рубля, прямое и косвенное, уже началось. Вентспилсский рыбоконсервный комбинат планирует уволить рабочих, также могут пострадать текстильная промышленность, фармацевтика и другие сферы. Не исключено, что начнут увольнять своих сотрудников и другие предприятия Латвии, которые ведут торговлю с Россией». Это ударило по странам, экспортирующим свой товар на наш внутренний рынок сильнее, чем все ответные санкции России в отношении Евросоюза вместе взятые.

Ситуация в конце 2017 года значительно отличается от событий, происходивших в 2014 году.

«На текущий момент рост цен на нефть выше $54 по Brent не выглядит стабильным, поскольку его драйвером выступают краткосрочные факторы, связанные с ураганами в США и соответствующим падением добычи. К ноябрю сырьё может умеренно подешеветь, подтянувшись тем самым к фундаментально обоснованным уровням. Между тем рубль вряд ли отреагирует на это ослаблением, поскольку его котировки поддерживают приток капитала и слабый доллар. 20 сентября состоится заседание ФРС, в рамках которого возможно сохранение и низких ставок, и мягкой риторики в целях поддержки финансовых рынков и экономики в целом после недавних разрушительных природных явлений. Индекс доллара отреагирует на эти действия ФРС США снижением» — писал Тимур Нигматуллин, аналитик Управления инвестиционного консультирования АО «Открытие Брокер». Данный прогноз полностью оправдался.

В начале месяца Международное энергетическое агентство сообщило, что глобальные запасы нефти в мире снизились впервые за четыре месяца. Сам прогноз МЭА по объёмам спроса на нефть в конце 2017 года был повышен до 1,6 млн баррелей в сутки по сравнению с прогнозом в июле относительно спроса в объёме 1,5 млн баррелей в сутки. Эти данные на фоне заявления ОПЕК о снижении нефтедобычи в Ираке, Венесуэле, Габоне и Ливии не дадут упасть ценам на нефть вниз. Нигерия, один из крупнейших экспортёров чёрного золота, также практически достигла потолка добычи. Ажиотаж поддерживает статистика Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), по данным которого запасы бензина находятся на самом низком историческом уровне с 1990 года. Всё это происходит на фоне пересмотра роста спроса на этот год основными агентствами, а также неуёмным потреблением сырой нефти в Китае.

При этом количество нефтяных буровых установок в США также значительно снижается. Если в сентябре 2014 года, по данным компании Baker Hughes (крупнейшая в мире нефтегазовая компания, специализирующая на бурении, оценке и обустройстве нефтяных месторождений), действовала 1 591 буровая установка, то сегодня работают только 749.

Радужную картинку может подпортить тот факт, что с ростом стоимости возможно увеличение предложения сланцевой нефти, что окажет давление на установившийся баланс спроса-предложения. В этой связи поддержание порядка и мониторинг соглашения по пакту ОПЕК+ — это ключевая цель саудитов до выхода на IPO Saudi Aramco, крупнейшей и наиболее ценной в мире нефтяной компании, стоимость которой наследный принц Мохаммед бин Салман оценил в $2 трлн.

Единственным спорным моментом для прогнозирования является озвученный Министерством финансов РФ дефицит бюджета в размере 1,33 триллиона рублей. Это примерно 1,37% ВВП при доходах в 15,18 триллиона рублей и расходах в 16,51 триллиона рублей. По текущему курсу это составляет около $22 млрд — сумма намного меньшая, чем объём резервного фонда, имеющегося в распоряжении Министерства финансов России. Однако очевидно, что использовать резервный фонд целиком не будут, в том числе и по политическим причинам.

Министр финансов Антон Силуанов сказал: «Бюджет прошлого года был исполнен с дефицитом 3,4% ВВП. Кстати, на следующий год у нас оценка средств Резервного фонда — 4,5 трлн рублей, из которых в активы не вложено около 2, 4–2 ,5 триллиона рублей. Так вот, в прошлом году было задействовано средств Резервного фонда для финансирования дефицита бюджета 2,1 триллиона рублей. О чём это говорит? Мы ориентируемся только на собственные возможности, потому что потратили объём резервов такой, какой у нас примерно и остался на следующий год. Поэтому нам невозможно, нельзя использовать подушку безопасности так, как мы это делали в кризисный период, когда действительно нужно было поддержать исполнение наших обязательств, в первую очередь, конечно, социальных обязательств».

Структура бюджета такова, что для покрытия его дефицита Минфин будет использовать выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) и деньги, полученные от выплаты дивидендов компаний с госучастием. Это, в первую очередь, Газпром, Роснефть, Транснефть, ВТБ и Сбербанк, которые вынуждены будут раскошелиться. К примеру, государству в лице Росимущества напрямую принадлежит 38,4% акций Газпрома, еще 10,97% составляет доля Роснефтегаза и 0,89% доли Росгазификации. Таким образом, доля Российской Федерации составляет 50,26% от общего объёма акций. В 2016 году от выплат дивидендов по акциям Газпрома бюджет получил 93,5 млрд руб. Эта сумма равна приблизительно 0,7% от всех доходов федерального бюджета за прошлый год.

И хотя ранее компании успешно отбивались от Минфина, в год выборов Президента России законопроект о том, что госкомпании обязаны будут выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ (исходя из наибольшего значения прибыли), вполне может быть принят. В Правительстве России пока нет информации об обсуждении с руководством компаний размера выплат дивидендов за 2017 год.

Аналитики 18 крупнейших банков, делая прогнозы относительно будущего нефти и рубля, расходятся во взглядах, но тем не менее средняя стоимость рубля, согласно их прогнозам, в IV квартале 2017 года составит ориентировочно 58,3 рубля за доллар, 58 в I квартале и 59,2 за доллар во II квартале 2018 года. В данные расчёты включены возможные риски от поднятия процентной ставки ФРС США и снижения процентной ставки Центральным Банком России. При этом выпуск ОФЗ, возможное увеличение дивидендов и цены на нефть вполне способны толкнуть вверх не только рубль, но и фондовый рынок России.