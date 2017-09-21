«Ростелеком» против «Тагил Телеком»: споры о канализации дошли до «борзоты»

Из-за конфликта двух операторов связи Нижний Тагил испытывает перебои в работе телефонии и интернета. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области разгорелся нешуточный конфликт между операторами связи «Тагил Телеком» и «Ростелеком». На пресс-конференции 21 сентября оппоненты едва сдерживали эмоции. Одна из сторон оперировала такими понятиями, как «диверсия» и «угроза безопасности страны». Другая парировала: «не желают платить любыми способами».

Как выяснилось на пресс-конференции, конфликт вошёл в горячую фазу ещё в июле текущего года. Тогда «Тагил Телеком» обнаружил обрыв своих кабелей сразу в нескольких местах. По словам начальника управления эксплуатации системы связи Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК) Владимира Эккерта, без телефонии и интернета остались управленцы НТМК и глава Нижнего Тагила Сергей Носов. По информации директора компании «Тагил Телеком» Владимира Фролова, Уралвагонзавод и вовсе остался без спецсвязи. Устранить неполадки удалось достаточно оперативно, но в августе обрыв кабелей произошёл вновь.

- Вместе с НТМК мы провели расследование одного из эпизодов повреждения волоконно-оптических линий связи и выяснили, что это сделали сотрудники подрядной организации «Ростелекома». Это диверсионные действия в масштабах всего города, - сказал директор компании «Тагил Телеком» Владимир Фролов.

По заявлению компании было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 215 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Поскольку перебои со связью продолжились, «Тагил Телеком» добился возбуждения ещё двух уголовных дел. Четвёртое уголовное дело появилось по инициативе НТМК.

- Это произвол со стороны «Ростелекома». Их действия несут угрозу безопасности государства в целом, - возмущался Владимир Фролов. - Это «борзота», нарушение всех законов.

Между тем, «Ростелеком» - российская телекоммуникационная компания с преимущественно государственным участием. Кабельная канализация, в которой расположены волоконно-оптические линии «Тагил Телекома», перешли ей на правах собственности в 2010 году. Тогда же федеральный оператор связи начал брать с тех, кто пользуется его имуществом, арендную плату.

В 2017 году стартовал очередной этап инвентаризации канализации для выявления незаконно проложенных сетей. Почти со всеми, кто незаконно разместил свои линии в собственности «Ростелекома», были заключены контракты. С теми же операторами, с кем не удалось договориться, в компании решили поступить просто – демонтировать их линии связи. О демонтаже нарушителей предупреждали заранее.

При этом представители «Ростелекома» подчёркивают, что предметом конфликта в Нижнем Тагиле стал размер арендной платы. «Тагил Телеком» не желает платить по тому тарифу, который установлен по согласованию с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы для операторов всей Свердловской области. Более того, в настоящее время «Тагил Телеком» почти вообще не платит, как утверждают в «Ростелекома».

- Это около 1% от стоимости аренды всех линий канализации, которые расположены в Нижнем Тагиле. Позиция «Тагил Телекома» сводится к тому, чтобы не платить любыми способами, - отметил директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» Константин Третьяк.

Оппоненты продолжили спорить и после пресс-конференции. Разгоревшийся ещё летом конфликт только сейчас стал достоянием широкой публики, а успокоится, похоже, не скоро. При этом Нижний Тагил может оказаться без связи снова и снова.