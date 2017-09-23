Чем гордятся свердловские машиностроители? ТОП-5 достижений заводов Среднего Урала

Конструктивное решение ходовой тележки экскаватора ЭКГ-35 позволило распределить вес машины по всей длине гусениц, тем самым снизив давление на грунт. Фото: пресс-служба Уралмашзавода

Накануне Дня машиностроителя «ОГ» составила рейтинг пяти наиболее весомых достижений заводов Свердловской области в 2017 году. В регионе со столь обширным оборонным комплексом сделать это непросто — новейшие разработки предприятий ВПК держатся в строжайшем секрете. Поэтому ранжир пришлось проводить в буквальном смысле «по весу».

1-е место. Экскаватор-гигант

Самым весомым оказался гусеничный экскаватор ЭКГ-35, который выпустил нынешним летом Уралмашзавод. Созданный агрегат стал крупнейшим в России: 1 200 тонн веса, объём ковшей — от 26 до 40 кубометров.

Как сообщили корреспонденту «ОГ» в пресс-службе машиностроительного гиганта, этой новинкой завод сможет потеснить на отечественном рынке тяжёлых экскаваторов американских и китайских конкурентов.

— Экскаватор превосходит импортные аналоги по линейным параметрам рабочего оборудования — радиусу копания и зачистки, а также по глубине копания. Максимальный радиус черпания — 25,5 метра, расчётная продолжительность цикла загрузки — 30 секунд. За счёт этого объём экскавации ЭКГ-35 будет на 10 процентов больше, чем у конкурентов, — рассказал представитель завода.

2-е место. Новейшая турбина

Первая теплофикационная турбина нового поколения Т-295 произведена в феврале текущего года Уральским турбинным заводом (УТЗ) для Мосэнерго. Её масса вместе с конденсаторами и подогревателями составляет около 1 070 тонн. Это крупнейшая в мире машина по теплофикационному отбору. Энергия агрегата, который будет установлен на ТЭЦ-22 в подмосковном городе Дзержинском, позволит обеспечить теплом порядка 100 тысяч квартир.

— Исторически именно уральские турбины надёжно обеспечивали Москву теплом и электроэнергией. Новая машина приходит на смену турбине серии Т-250. Такие турбины устанавливались с 70-х годов прошлого века в крупных городах страны. За более чем 40 лет эксплуатации они зарекомендовали себя как надёжные и эффективные машины, но в ближайшие годы турбины Т-250 достигнут предельной наработки, — подчеркнул заместитель управляющего директора — главный инженер Мосэнерго Сергей Ленёв.

Температура свежего пара и пара промежуточного перегрева в турбине достигает 565 градусов. Её максимальная электромощность составляет 335 Мегаватт. Фото: пресс-служба УТЗ

3-е место. Резервуары-«пятитысячники»

Производство «пятитысячников» — шаровых резервуаров объёмом 5 000 кубометров в этом году «покорил» завод «Уралхиммаш». Вес каждого изделия равен 830 тоннам. Всего произведено шесть таких резервуаров. Они предназначены для хранения пропана на терминале по перевалке сжиженных углеводородных газов в порту Тамань.

Для уральского завода такая продукция стала новшеством — ранее здесь изготавливали шаровые резервуары объёмом не более 3 000 кубометров. Поэтому производственникам пришлось столкнуться с некоторыми проблемами. Однако со всеми сложностями удалось успешно справиться. В результате предприятие вышло в лидеры среди изготовителей шаровых резервуаров не только в России, но и за рубежом.

Для «тренировки» крышки «пятитысячников» сначала создали из стали толщиной 32 миллиметра и только затем — необходимой для производства толщиной 58 миллиметров. Фото: пресс-служба Уралхиммаша

4-е место. Термостойкий вагон

Масса гражданской продукции Уралвагонзавода — вагона-хоппера с термостойкой обшивкой кузова для перевозки горячих окатышей составляет около 24 тонн. Выпуск новой для предприятия продукции налажен в июне 2017 года.

— Мы оснастили наше производство новыми сборочными стендами и сварочным оборудованием для серийного выпуска окатышевозов, — отметил директор по производству корпорации Павел Слободяник.

Вагон предназначен для перевозки по железным дорогам окатышей и агломерата с температурой до +400 °C, а также для их механизированной разгрузки. Обшивка вагона подвижная, что позволяет компенсировать тепловые расширения.

Объём кузова термостойкого окатышевоза — до 48 кубометров, грузоподъёмность — до 75,5 тонны. Срок службы нового вагона увеличен с 15 до 24 лет. Фото: пресс-служба Уралвагонзавода

5-е место. Навигатор в полтонны весом

Вес высокотехнологичного комплекса пешеходной навигации InСity, к выпуску которого приступил в текущем году Уральский оптико-механический завод (УОМЗ), равен примерно 500 килограммам.

Комплекс представляет собой стелу, устанавливаемую на центральных улицах городов. Он оснащён большим сенсорным экраном со справочной и туристической информацией. Здесь можно найти интерактивную карту города, составить оптимальный маршрут своего передвижения, вызвать такси или разобраться в маршрутах общественного транспорта. Терминал оборудован точками wi-fi-доступа и разъёмами для подзарядки сотовых телефонов. Установлена «красная кнопка» экстренной связи с полицией и другими службами быстрого реагирования.

Планируется, что осенью 2017 года комплекс появится на городской набережной Екатеринбурга, где его сможет протестировать любой желающий. В случае если терминал выдержит все испытания, он будет «участвовать» в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года.

Уличный навигатор сделан из антивандального материала, который защищает внутренние электронные компоненты. Терминал работает при температуре от -30 до +40 градусов. Фото: пресс-служба УОМЗ

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: — Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Базовая отрасль Свердловской области делает в последнее время заметные успехи. На предприятия машиностроения и оборонного комплекса приходится более 28 процентов отгрузки в обрабатывающей промышленности региона, они обеспечивают занятость 120 тысяч человек. Осваиваются наукоёмкие направления, связанные с высокоточным приборостроением и радиоэлектроникой, станкостроением, авиацией, атомной и тепловой энергетикой, ядерной медициной, выпускается инновационная продукция для железных дорог и нефтегазового сектора. По экспорту машиностроительных товаров наш регион занимает третье место в России, изделия уральских заводов поставляются в 90 стран. Эти достижения — во многом результат последовательной промышленной политики. На Среднем Урале действует более 50 механизмов господдержки машиностроителей. В прошлом году при содействии областного правительства в отрасль было привлечено 2,8 миллиарда рублей, в течение 2017 года — свыше 1,5 миллиарда. Наиболее значимые инвестпроекты реализуют Уралмашзавод, «Уральские локомотивы», АО «Ротек», «ГРС-Урал», «Пумори-инжиниринг инвест», Уральский завод гражданской авиации и другие. Ключевые задачи на перспективу — расширять поле внедрения технологий, преодолевать дефицит инженерных и рабочих кадров. Уверен, что сильное машиностроение станет опорой нашей программы «Пятилетка развития», нацеленной на повышение качества жизни свердловчан. Благодарю работников машиностроения за вклад в поддержание экономической стабильности региона, наращивание его интеллектуального и технологического потенциала. Вместе, я уверен, мы выведем Свердловскую область в тройку российских лидеров. Желаю вам здоровья, процветания, новых успехов в работе, новых крупных проектов на благо Свердловской области и России!