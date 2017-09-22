Торгпред РФ во Франции об ЭКСПО-2025: «Россия заслуживает чистой победы»

Фото: департамент информполитики

Сюжет ЭКСПО-2025

Екатеринбург борется с Парижем, Осакой и Баку за право принимать Всемирную универсальную выставку ЭКСПО в 2025 году.

Во время визита в Париж губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с торговым представителем РФ во Франции Александром Туровым и советником по экономике и межрегиональным связям Посольства РФ во Французской Республике Дмитрием Плахотнюком. Во встрече также принял участие глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Как ранее сообщала «ОГ», российская делегация посетила Париж, чтобы передать заявочное досье Екатеринбурга на участие в ЭКСПО-2025 в Международное бюро выставок. В рамках поездки, по сообщению областного департамента информполитики, состоялось ещё несколько встреч.

Глава Среднего Урала рассказал торгпреду России о том, как идёт заявочная кампания.

— Для того чтобы победить, нужно выступать единым фронтом, — согласился с Евгением Куйвашевым Александр Туров. — Я считаю, что было правильным решение повторно выставить кандидатуру Екатеринбурга. В Екатеринбурге есть масса преимуществ. У него просто уникальное географическое положение, которое обеспечит выставке высокую посещаемость. Кроме того, проведение универсальной выставки на Урале соответствует задачам нашей региональной политики. Всё это даёт нам основание полагать, что Екатеринбург имеет очень хорошие шансы на победу. Нам нужна победа не по очкам, Россия — великая страна, и она заслуживает чистой победы.