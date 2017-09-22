Урал-МАШ и другие

Во время интервью мы показали Сергею Пересторонину номер «ОГ» с материалом о сварщике с Уралмашзавода Евгении Скачкове из проекта «Реальные пацаны». Фото: Павел Ворожцов

Машиностроительный комплекс Свердловской области — второй после металлургического по объёму производства. На машиностроительных предприятиях региона сегодня работает более 120 тысяч человек. Накануне их профессионального праздника исполняющий обязанности министра промышленности и науки Сергей ПЕРЕСТОРОНИН рассказал «ОГ» о том, что сегодня является «машиностроительным брендом» региона и готовы ли свердловские предприятия к вызовам нового времени.

— Сергей Валентинович, какая динамика наблюдается в отрасли последние пять лет?

— Сегодня рост промышленности региона во многом связан с машиностроением. Но если раньше он формировался преимущественно за счёт оборонных предприятий, то сейчас весомый вклад вносят и производители гражданской продукции. Они обеспечивают положительную динамику по таким высокотехнологичным направлениям, как производство электротехнических изделий, энергетическое машиностроение, включая оборудование для атомной индустрии и энергетики, нефтегазового сектора, продукцию радиоэлектронной промышленности, медицинскую технику. Машиностроительная отрасль среди других отраслей промышленного комплекса обладает наибольшей инновационной активностью, средний показатель по отрасли — порядка 30 процентов. Всего с учётом вклада оборонно-промышленного комплекса доля машиностроительного сектора в обрабатывающих производствах за последнюю пятилетку выросла с 26,2 до 28,6 процента. Среднегодовой рост производительности труда в отрасли составляет порядка 7 процентов — за пять лет показатель увеличился в 1,7 раза.

— Сказалась модернизация производств?

— В том числе. Обновление оборудования на предприятиях позволило повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции. Значительное техническое перевооружение прошло на Уралмашзаводе, Кушвинском заводе прокатных валков, в компании «Полимет», на Свердловском инструментальном заводе. Оно прошло и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, выпускающих высокотехнологичную продукцию гражданского назначения. Если рассматривать в целом инвествклад машиностроения в модернизацию регионального промышленного комплекса, то он составляет порядка 35 процентов.

В ближайшие пять лет значительная нагрузка в части выполнения экономических показателей «Пятилетки развития» будет ложиться на плечи машиностроительного комплекса. Развитие моногородов, транспортной инфраструктуры, развитие АПК — всё это так или иначе будет замыкаться на основной источник финансирования — бюджеты Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории региона, которые пополняются за счёт промышленных предприятий. В программе определено, что объём промышленного производства за пять лет в регионе должен вырасти на 26 процентов — с 1,8 триллиона рублей до 2 триллионов 289 миллиардов рублей. Мы уверены, что этот показатель будет достигнут.

— Что сегодня для зарубежных партнёров является неким «машиностроительным брендом» области?

— Они идентифицируют регион по нашим крупным холдингам. В машиностроительной отрасли — это Уралмашзавод, который, я думаю, и дальше будет укреплять свои позиции, это Уральский оптико-механический завод. Кстати, именно продукция УОМЗ, связанная c высокотехнологичной медицинской помощью, сегодня не только приобретается отечественными учреждениями здравоохранения, но и поставляется на экспорт не только на рынок СНГ, Китая и государств Юго-Восточной Азии, но и в страны Евросоюза (Германия, страны Прибалтики и др.) и Южной Америки. Во многие страны идёт продукция наших турбинных заводов, электротехнические изделия, продукция химпрома. На ближайшие пять лет губернатором Свердловской области поставлена задача увеличить объём экспорта высокотехнологичной продукции с 1,8 млрд до 2,7 млрд долларов.

— Задача посильная?

— К сожалению, пока большинство предприятий не готовы к поставкам своей продукции за рубеж. Для этого нужно иметь опыт, знания по продвижению на иностранных рынках. Однако за последние пару лет производители стали понимать, что их продукция вполне конкурентоспособна по качеству и стоимостным показателям, поэтому работа активизировалась.

— К 2030 году предприятия оборонно-промышленного комплекса, в числе которых есть и машиностроительные, должны довести долю гражданской продукции и продукции двойного назначения до 50 процентов в общем объёме производства. Есть уже подвижки в этом направлении?

— Пока у директоров предприятий даже нет времени, чтобы осознать, что от них требуется, потому что гособоронзаказ на этом этапе не сократился, и оборонные контракты должны выполняться. Сейчас мы их ориентируем на то, что оборонные предприятия должны стать инжиниринговыми центрами, которые будут оказывать помощь малым предприятиям, создающим продукцию гражданского назначения. По сути, предприятия приходят со своими готовыми идеями, а «оборонщики» с учётом их возможностей и компетенций оказывают им помощь по кооперационным связям. В этом случае в ходе технического перевооружения возможен даже переход кадров с одного предприятия на другое. Хотя уже сегодня есть с кого брать пример. Хорошо работа построена на НПО автоматики, на Заводе имени Калинина. На ЗиКе, кстати, сейчас дорабатывается машина для уборки улиц, которая была представлена на ИННОПРОМе. Пилотная партия из 15 машин будет поставлена в Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Думаю, в первом квартале 2018-го мы уже увидим их на улицах наших городов.

— Насколько сегодня для предприятий машиностроительного комплекса актуальна кадровая проблема?

— Вопрос подготовки высококвалифицированных кадров многие холдинги и предприятия решают самостоятельно, открывая учебные заведения или курсы по подготовке специалистов определённого профиля. Кроме того, подготовка кадров ведётся в колледжах и техникумах области совместно с промышленными предприятиями, а на некоторых даже организованы кафедры для подготовки востребованных специалистов для приоритетных отраслей производства совместно с вузами.

С каждым годом на предприятиях происходит замещение кадров. Сегодня многие директора средних предприятий говорят, что как класс исчезла специальность токарь-универсал, а практически вся ремонтная база основана на универсальном металлообрабатывающем оборудовании. Хотя, нужно сказать, что престиж рабочих профессий в последние годы существенно вырос. Так, конкурс на оператора многофункционального обрабатывающего центра (станки с ЧПУ) на отдельных предприятиях доходит до 8–10 человек на место. Сегодня такой специалист может зарабатывать около 60–70 тысяч в месяц. Поэтому молодёжь идёт.

P.S. Во время интервью мы показали Сергею Пересторонину номер "ОГ" с материалом о сварщике с Уралмашзавода Евгении Скачкове из проекта "Реальные пацаны". "Хорошо, что пишите про таких пацанов", - заметил глава минпрома области, но подчеркнул, что публикаций о достижениях предприятий региона в местных СМИ всё-таки не хватает.

Кстати В 2017 году при содействии правительства области машиностроительные предприятия получили свыше 1,5 млрд рублей на реализацию инвестпроектов и развитие производства.