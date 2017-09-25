Экономика 25 сентября 2017, 18:04

В Новооуральске организовали «клуб знакомств» для уральских бизнсменов

Фото: департамент информполитики

Фото: департамент информполитики

В Новоуральске прошла первая в области межмуниципальная биржа контактов. Познакомиться и скооперироваться предпринимателям из свердловских городов предложили на выставке «ИнноНовоуральск»: стол переговоров организовали Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и Новоуральский центр развития предпринимательства.

Как сообщается на сайте фонда, в мероприятии приняли участие около 50 предпринимателей из Каменска-Уральского, Качканара, Красноуральска, Краснотурьинска, Первоуральска, Шали, Лесного и Новоуральска. Каждому бизнесмену дали ровно минуту, чтобы рассказать о себе. После всех выступлений участники могли поообщаться с заинтересовавшими их спикерами на специальной площадке и заключить предварительные договорённости.

— Развитие предпринимательских связей между разными муниципалитетами выгодно как для экономики региона — деньги остаются внутри области — так и для самих предпринимателей — появляется возможность найти новые рынки сбыта. Мы планируем и в дальнейшем развивать различные виды кооперации бизнеса: не только межмуниципальную, но и межрегиональную и международную, — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян.

  • Опубликовано в №178 от 26.09.2017 
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Областная газета Свердловской области

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