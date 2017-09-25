В России начальные ставки по ипотеке снизились до 9 процентов

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) с 25 сентября сократило ставки по всем ипотечным продуктам на 0,5 процентного пункта. Такое решение вызвано снижением Банком России ключевой ставки до 8,5 процента.

Теперь ставки АИЖК начинаются от 9 процентов и являются одними из самых низких наряду со Сбербанком и банком ВТБ. При этом аналитики прогнозируют, что до конца текущего года основные участники рынка продолжат опускать ставки по ипотечным кредитам.

При покупке строящегося жилья ставка АИЖК дополнительно сокращена на 0,25 процентного пункта — до 8,75 процента для многодетных семей, а также если квартира покупается в Дальневосточном федеральном округе или Байкальском регионе. По военной ипотеке в связи со снижением ставки максимальная сумма кредита увеличена с 2,1 миллиона до 2,41 миллиона рублей.

По данным АИЖК, ставки по ипотеке в России снижаются последние два года. В июле 2017 года ставки сократились до рекордного уровня за всю историю: в среднем — 10,94 процента. Всего за 7 месяцев 2017 года выдано более 507,9 тысячи ипотечных кредитов на 927,7 миллиарда рублей. Это на 20 процентов выше уровня 2016 года в денежном выражении. Таким образом, средний размер выданного кредита составляет 1,83 миллиона рублей по сравнению с 1,7 миллиона в прошлом году. В условиях стабильных цен на квартиры это говорит о том, что снижение ставок по ипотечным кредитам позволяет людям приобретать жильё большей площади.