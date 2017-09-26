Область начала формировать бюджет на 2018 год

Проект бюджета на 2018 год и плановый период поступит в Заксобрание до 1 ноября. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в министерстве финансов области начались согласительные совещания по формированию проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов. Во вторник свои предложения по исходным данным для расчёта межбюджетных трансферов внесли 17 муниципалитетов, остальных представителей муниципальных образований аналогичная процедура ждёт в ближайшие дни. Проект бюджета на 2018 год и плановый период поступит в Заксобрание до 1 ноября.

При разработке проекта облбюджета будут учтены поручения губернатора Евгения Куйвашева. В частности, планируется, что законом Свердловской области на 2018 год будет пролонгирована льгота в отношении движимого имущества организаций, поставленного на баланс после 1 января 2013 года.

— У нас каждый год стабильно сохраняется преемственность подходов к формированию расходной части бюджета. Изменения коснутся территорий, где есть объекты культурного наследия, например Ирбита — для них будет введён повышающий коэффициент. Кроме того, будет учтена ситуация с подво-зом больных на гемодиализ — вопрос, который ставился много лет. Мы предварительно предусмотрели объём средств на перевозку больных для ряда муниципалитетов, — отметила первый замминистра финансов области Светлана Климук.

В заседании помимо представителей министерства финансов принимала участие и группа депутатов Заксобрания области — руководители профильных комитетов и парламентарии, выбранные от территорий, представители которых выступали с докладом. Как отметил председатель комитета по бюджету, финансам и налогам свердловского Заксобрания Владимир Терешков, согласительные процедуры дают возможность «обозначить корневые системообразующие проблемы, которые должны найти отражение в проекте бюджета». Среди приоритетов на следующий период — продолжение программы газификации в территориях, строительство школ и детских садов, приобретение автобусов для перевозки детей из отдалённых территорий до школ, поддержка сельских клубов и др.

Кстати Напомним, в понедельник Заксобрание области внесло поправки в закон «О бюджетном процессе в Свердловской области», согласно которым уточнены требования к содержанию проектов законов об областном бюджете и бюджете ТФОМС, порядок их внесения в Заксобрание и проведения экспертизы Счётной палатой. — В частности, губернатор теперь не будет вносить Бюджетное послание, потому что в Бюджетном кодексе РФ такого понятия нет, есть основные направления бюджетной и налоговой политики. И мы в этом формате будем готовить бюджет на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов, — сказала председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.