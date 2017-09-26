Заксобрание обратится в Госдуму с просьбой увеличить финансирование на жильё для детей-сирот

Ситуация с обеспечением жильём детей-сирот — непростая, и требует кардинального решения на федеральном уровне. Пока проблема находится в «подвешенном состоянии». Фото: Алексей Кунилов

Всё больше свердловских детей-сирот обращается в суд с исками о непредоставлении положенных им квартир. Как заявила и.о. руководителя УФССП России по Свердловской области Елена Сидорова, об этом свидетельствует рост количества исполнительных документов, поступающих в Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. В областном минстрое подтверждают — такая проблема есть. В 2017 году по планам должны предоставить 727 квартир, но тех, у кого появилось право на получение жилья, в разы больше.

Вопрос обсудили на последнем заседании комитета по бюджету, финансам и налогам Заксобрания Свердловской области. По словам заместителя министра строительства и развития инфраструктуры области Игоря Дубровина, в этом году из бюджета на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот выделено 1,04 миллиарда рублей, но этих средств недостаточно.

— В текущем году не могут быть обеспечены жилыми помещениями 4,6 тысячи детей-сирот, в том числе две тысячи, в отношении которых имеются вступившие в законную силу решения судов. Для решения проблемы необходимо дополнительно более 6,5 миллиарда рублей. Мы совместно с Фондом жилищного строительства постоянно ищем возможные варианты решения вопроса в рамках своей компетенции. В частности, подготовили предложение — сократить финансирование по другим объектам, которые не могут быть достроены в 2017 году, чтобы выделить 100 миллионов рублей дополнительно к сумме, которая уже отведена на текущий год, — заявил Игорь Дубровин. Он также отметил, что повлиять на порядок распределения средств из федеральной казны региональные власти не могут, поскольку существует чётко регламентированная форма расчёта субсидий.

По словам Елены Сидоровой, проблема нехватки средств на строительство домов для детей-сирот характерна для многих регионов России, особенно остро она стоит в Приморском крае. Однако именно в Свердловской области активно ведётся исковая работа, причём большинство исков подают органы прокуратуры. По словам старшего помощника прокурора Свердловской области Ксении Масаловой, активность сотрудников надзорного органа связана с тем, что «дети-сироты — это особая категория граждан, но работа на местах с ними должным образом не ведётся».

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков отметил, что в первую очередь необходимо обратить внимание на информирование детей-сирот — чтобы каждый знал, что сформирована очерёдность, по которой он обязательно получит положенное ему жильё в условленный срок. Однако сложившаяся ситуация требует более кардинальных мер.

— Необходимо обратиться в Государственную думу с просьбой об увеличении средств на финансирование программы строительства жилья для детей-сирот. Мы будем проводить обращение через Заксобрание, чтобы в Госдуме понимали, что это проблема — государственная, а не отдельно взятого региона, — заметил Владимир Терешков.

В 2017 году ключи от квартир получили дети-сироты из пяти муниципалитетов — Тугулымского ГО, Верхотурского ГО, Каменска- Уральского, Слободо-Туринского МР, а также дети-сироты из Горноуральского ГО.