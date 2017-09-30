«Информация — новая нефть». Глава екатеринбургского Ростелекома — о том, как будут развиваться информационные услуги в регионе

Константин Третьяк: Скоростные каналы передачи данных Ростелекома будут играть роль цифровых «нефтепроводов». Фото: Павел Ворожцов

Ежегодно 30 сентября в России отмечается День Интернета. В этом году мы встречаем праздник с недавно утверждённой программой цифровой экономики в РФ. Директор Екатеринбургского филиала Ростелекома Константин ТРЕТЬЯК рассказал «ОГ» о существующих и будущих интернет-проектах.— Константин Борисович, в настоящий момент в Свердловской области реализуется программа устранения цифрового неравенства, действие которой продлится до конца 2018 года. На кого она рассчитана?

— Суть программы заключается в том, что государство в лице Минкомсвязи РФ выделяет деньги на строительство линий связи в малые населённые пункты. Это дело очень убыточное, которым не могут заниматься частные операторы связи. Поэтому это делает Ростелеком - компания с преимущественно государственным участием.

В программу входят населённые пункты с численностью населения от 250 до 500 зарегистрированных жителей. Финалом каждой стройки в этих населённых пунктах является общественная точка доступа Wi-Fi, которой может воспользоваться любой желающий. При этом с 1 августа мы отменили абонентскую плату за пользование этими точками, раньше она составляла 45 рублей в месяц.

— Где уже удалось устранить цифровое неравенство, и как появление Интернета сказалось на жизни селян?

— На сегодняшний день план в Свердловской области выполнен почти на 50 процентов - запущено в эксплуатацию более 100 точек Wi-Fi из 222 запланированных. До конца года в регионе заработает ещё 50 точек общественного доступа в Интернет. В первую очередь мы приводили «оптику» в населённые пункты, которые можно было подключить быстро. Сейчас наступает очередь очень удалённых территорий, где работу вести сложнее.

Люди получили доступ к платёжным системам, к информации, связи, получили возможность переписываться. Объёмы трафика растут, и значительно. Вообще универсальные услуги связи главным образом преследуют социальную цель — обеспечить граждан страны равным доступом к услугам связи и информации. На базе созданной инфраструктуры можно будет предоставлять современные услуги в удалённых сёлах, начиная с телемедицины и заканчивая видеонаблюдением.

— В начале этого месяца губернатор Евгений Куйвашев создал рабочую группу для формирования программы развития цифровой экономики в Свердловской области. Что собой представляет цифровая экономика?

— Цифровая экономика подразумевает такие сервисы, как система 112, «Безопасный город» и многое другое. Например, ушло время систем видеонаблюдения, где сидел оперативный дежурный и наблюдал за мониторами — человеческий глаз не способен всё это охватить. В настоящий момент в стране строят системы, которые в автоматическом режиме определяют какие-то возможные катаклизмы и сигнализируют о них в соответствующие службы. Если говорить о будущем, то очень важным направлением является Интернет вещей.

— Так цифровая экономика — это вопрос далёкого будущего?

— Нет, цифровая экономика — это уже реальность, в которой мы с вами живём. Сегодня всё уходит в «цифру»: наше общение друг с другом, образование, медицина, индустрия. По прогнозу, в ближайшем будущем на каждого человека на Земле будет приходиться более 30 устройств с доступом в Интернет, в том числе — различные бытовые приборы. Бизнес третьего тысячелетия в условиях цифровой экономики — это способность извлекать пользу из данных, которые передают эти устройства. Даже говорят, что интернет-данные - это новая нефть. С помощью высоких технологий «переработки» её можно превращать в бизнес: новые продукты и услуги.

— И последний вопрос: люди веками жили без Интернета, неужели сейчас без него не обойтись?

— Конечно. Интернет — это благо. Я не могу назвать ни одной сферы жизни людей, в которую бы не входил Интернет. Это не только компьютер и телефон. Это заводы, птицефабрики, теплицы и прочие предприятия, где всё происходит в автоматическом режиме. А программы «Умная поликлиника», «Умная школа», «Умное уличное освещение», «Умный дом» приведут в ближайшем будущем к созданию «умных городов», о которых так много говорят сегодня.