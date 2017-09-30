Бизнесменам, строящим дороги, будет проще получить лицензию

Благодаря принятым поправкам, компаниям, которые занимаются дорожным строительством, будет проще приступить к работе. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области упростили порядок предоставления участков для разведки и добычи полезных ископаемых при строительстве, ремонте и содержании дорог. Закон «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр местного значения в Свердловской области» 29 сентября подписал губернатор Евгений Куйвашев.

После того, как закон вступит в силу, процедура получения лицензии для бизнесменов, занятых обустройством дорог региона, будет значительно упрощена и ускорена. Уполномоченному исполнительному органу региона больше не придётся информировать о принятых заявках Федеральное агентство по недропользованию и Государственный горный надзор, что сэкономит время. Так, предприниматель уже в течение пяти дней с момента оформления лицензии на право пользования участком получит уведомление о возможности её получения.

Внести это достаточно существенное изменение в законодательство позволило внесённое изменение в федеральный закон «О недрах», которое гласило, что субъект РФ может самостоятельно устанавливать порядок предоставления права пользования недр местного значения без проведения конкурса или аукциона. Как пояснили «ОГ» в министерстве природных ресурсов и экологии области, принятый закон существенно не изменит ситуацию с ресурсами региона и не навредит экологии – корректировка внесена лишь в техническую сторону процесса.

Изменение в региональный закон «О недрах» депутаты свердловского Заксобрания приняли на первом заседании осенней сессии.

- При том огромном объеме дорожного строительства, который в последние годы ведется в Свердловской области, снижение административных барьеров для бизнеса становится еще более актуальным. Мы рассчитываем, что при планировании затрат на 2018 год компании, ведущие строительные, ремонтные работы, содержание автодорог, смогут воспользоваться данной мерой поддержки, – отметила председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина.