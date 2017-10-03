В Ельцин-центре вспомнили, как Среднему Уралу удалось пройти лихие 90-е

Виктор Кокшаров (справа) и Александр Высокинский слушают воспоминания участников симпозиума об экономических потрясениях 90-х годов. Фото: Владимир Мартьянов

Лихие 90-е стали серьёзным испытанием для всей страны. Богатая промышленными предприятиями Свердловская область пережила этот период особенно тяжело. Сегодня в Ельцин Центре на симпозиуме по региональной экономике «Росселевские чтения» вспоминали, как Среднему Уралу удалось пройти лихолетье.

Инфляция на уровне 280 процентов в год, отсутствие заказов у предприятий, бартер вместо денег, задержка зарплаты и «крутые братки» — это лишь немногое, что пришло на память участникам симпозиума.

— 1991 год — это резкий переход от социалистической экономики к дикому рынку, когда всё в одночасье обрушилось. Всё централизованное снабжение, осуществлявшееся через Москву в уральские города, прекратилось; надо было срочно искать элементарные продукты питания. При этом все оборонные предприятия Свердловской области оказались брошенными, и пришедшая к власти в стране команда реформаторов даже предлагала закрыть Уралвагонзавод, — вспоминал экс-председатель правительства региона, ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

В таких условиях приходилось браться сразу за всё. На предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) провели конверсию. Не обошли вниманием и другие заводы — некоторые из них теперь вышли на мировые рынки, экспортируя металлы, продукцию химической промышленности и машиностроения. Хотя часть предприятий всё же пришлось «санировать», как тогда говорили.

В сельском хозяйстве удалось наладить производство мяса птицы, а также устранить дефицит других продуктов. Затем пришёл черёд борьбы с естественной убылью населения и «серыми» зарплатами. Кроме того, пришлось восстанавливать строительство жилья — в этом так преуспели, что побили даже рекорды советских лет.

В результате всех усилий была создана схема размещения производительных сил Свердловской области, которая дала качественный скачок развитию экономики и социальной политики региона.

— Я называю ту эпоху временем перемен и неопределённости, но и базовых изменений. Путём проб и ошибок мы двигались вперёд, ставя во главу угла жизнь простых людей. Начиная с 1998 года регион начал выходить на траекторию устойчивого развития, — отметил первый губернатор Свердловской области, член Совета Федерации Эдуард Россель.

Впрочем, до сих пор нельзя сказать, что все проблемы решены. Если предприятия ВПК и другие крупные заводы удалось удержать на плаву, то появились проблемы в других отраслях экономики.

— В настоящее время нам нужно вернуться на местный рынок. Наш ежегодный товарооборот составляет один триллион рублей. Только на стройматериалы мы тратим 10 миллиардов рублей в год. При этом у себя мы производим только 5–6 процентов необходимых стройматериалов, — сообщил и.о. заместителя губернатора Свердловской области Александр Высокинский.

Для решения подобных проблем в регионе реализуется программа Евгения Куйвашева«Пятилетка развития». Также планируется разработать стратегии развития на муниципальном уровне. Сегодня из 94 муниципалитетов Свердловской области к данной работе готовы 57. При этом разработчики таких стратегий обращаются к опыту государственного планирования советских лет. После всех потрясений 90-х годов стало понятно, что в социалистической плановой экономике были не только недостатки, которые привели к дефициту товаров первой необходимости, но и преимущества, гарантирующие стабильную работу предприятий.