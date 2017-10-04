В мэрии Екатеринбурга пообещали ежегодно сдавать по одному объекту высотой более 100 метров

В этом году на форуме впервые организовали выставку строительных достижений уральцев. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет Forum 100+ Russia - 2017: самое важное

Рассказываем о самых важных мероприятиях, событиях, спикерах международного форума и выставки высотного и уникального строительства Forum 100+ Russia - 2017 в Екатеринбурге.

Сегодня в Екатеринбурге открылся международный форум 100+ Forum Russia. За четыре года существования дискуссионной площадки количество участников форума выросло более чем в четыре раза — до 6 800 человек. Однако за это время изменился и круг обсуждаемых вопросов: всё больше дискуссионных площадок посвящено не специфике высотного строительства и эксплуатации небоскрёбов, а созданию комфортной городской среды, «умных городов» и возведению уникальных зданий. Высотками Россию уже не удивишь — за четыре года количество построек свыше ста метров увеличилось более чем в два раза.

Чего достигли?

По данным Всемирного совета по высотным зданиям и городской среде обитания, к 2014 году в России было построено 101 здание свыше 100 метров, из них 83 объекта находились в Москве, а Екатеринбург мог похвастаться единственным небоскрёбом — 188-метровым бизнес-центром «Высоцкий», который появился в уральской столице в 2011 году. Как отметила на одной из дискуссионных площадок форума директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова, в настоящий момент в России насчитывается 221 высотное здание.

— Максимальная этажность зданий в России за последние 15 лет выросла почти в два раза. Тенденции такие же, как в мире. Если в начале 2000-х самыми высокими считались постройки высотой 450 метров — 88 этажей, то сейчас это здания высотой более 820 метров — 163 этажа. Причём если раньше небоскрёбы становились преимущественно офисными зданиями, то теперь всё чаще строят жилые дома, — отметила эксперт.

По количеству небоскрёбов на тысячу жителей Россия незначительно уступает среднемировому показателю. В среднем по миру один небоскрёб приходится на 730 тысяч человек, в России — на порядка 665 тысяч жителей. Конечно, до Объединённых Арабских Эмиратов, где один небоскрёб приходится на 28 тысяч жителей, нам пока далеко, но темп взят приличный.

Екатеринбург здесь тоже вносит свою лепту — как пообещал на полях форума замглавы горадминистрации по капстроительству Алексей Белышев, ежегодно в уральской столице будет вводиться по одному объекту высотой более 100 метров.

— Екатеринбург уже стал высотным городом, и мы этот статус будем подтверждать. Сейчас на рассмотрении находятся проекты высотой 34–36 этажей, которые в ближайшее время будут строить в центральном районе города, — сказал Алексей Белышев, но подробности пока разглашать не стал.

Чего предстоит достичь?

По словам члена Совета Федерации от Свердловской области и экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, в настоящий момент в городе построено 8 зданий выше 100 метров. Ещё около двух сотен построек имеют высоту 75–100 метров.

— Когда мы принимали решение о строительстве таких зданий, мы взяли за основу тезис «Предложение рождает спрос». Мы понимали, что есть определённые риски, что в строительстве должны появляться фирмы, которые хотят выделиться в профессиональной среде и найти новые подходы к потребителю. Есть определённая прослойка бизнесменов, которые ориентированы на престижные места расположения. Сейчас главное, чтобы их вложения окупались, — сказал Аркадий Чернецкий.

Однако сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб от строительства небоскрёбов «кавалерийским наскоком» предостерёг. По его словам, в сегменте коммерческой недвижимости в настоящий момент сложились определённые заделы, а экономическая ситуация подсказывает, что объёмы ввода нежилых коммерческих зданий будут постепенно снижаться. Вместе с тем в городе хорошо развит сегмент офисной и торговой недвижимости, гостиниц в уральской столице тоже достаточно. Однако Александр Якоб отметил, что проекты высоток в работе есть, но речь идёт о точечном строительстве.

В областном министерстве строительства и развития инфраструктуры тоже настроены на рост. Как отметил исполняющий обязанности министра Михаил Волков, увеличению объёмов высотного строительства в уральской столице будет способствовать улучшение нормативно-правовой базы.

— Мы сегодня разрабатываем стандарты и документацию, которая позволит выходить на новый уровень строительства и проектирования таких объектов. Мы получили поддержку и в других регионах России. Важно, чтобы каждый объект проектировался не по своим стандартам, а по общепринятым нормативным актам. Бизнес заинтересован в том, чтобы на старте иметь чёткие и понятные правила игры, чтобы просчитать бизнес-модель. Сегодня перед ними стоит важный вопрос, как построить здание, которое будет окупаться, — пояснил Михаил Волков.