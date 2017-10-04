Свердловские строители удивили федеральных чиновников

Экскурсию для двух заместителей министра строительства РФ – Елены Сиерра и Натальи Антипиной – провёл лично член Совфеда от Свердловской области Аркадий Чернецкий. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет Forum 100+ Russia - 2017: самое важное

Рассказываем о самых важных мероприятиях, событиях, спикерах международного форума и выставки высотного и уникального строительства Forum 100+ Russia - 2017 в Екатеринбурге.

На форуме высотного строительства 100+ Forum Russia, который сегодня открылся в Екатеринбурге, впервые была масштабно представлена выставка строительных достижений Среднего Урала. На стендах традиционно были представлены ключевые проекты, которые реализуются в Екатеринбурге. Экскурсию для двух заместителей министра строительства РФ – Елены Сиерра и Натальи Антипиной – провёл лично член Совфеда от Свердловской области Аркадий Чернецкий.

После осмотра экспозиции Наталья Антипина, которая в отличие от своей коллеги посетила форум впервые, оказалась приятно удивлена. «Во время выставки мы увидели много хороших проектов, хотя на федеральном уровне мы слышим только об Академическом. Хотелось бы, чтобы успехи регионов на федеральном уровне обсуждались шире», - высказалась она на открытии. О том, чем уральцы похвастались федеральным чиновникам – в материале «ОГ».

Ранее сообщалось, что планируется построить 9 очередей Екатерининского парка: первую рассчитывают сдать в 2020 году. Фото: Владимир Мартьянов.

Обход чиновники начали со стенда группы компаний Premier, где был выставлен макет «Екатерининского парка». Строительство жилого комплекса началось летом на бывшей площадке завода «Уралтрансмаш». Площадь застройки – 27 га.

Затем гостям показали макет тренировочного комплекса РМК-Арена с бассейном, который будет построен в Челябинске. В здании будут вести подготовку спортсменов по 20 олимпийским дисциплинам. Застройщик также планирует возвести объект к 2020 году.

Сейчас реализация проекта РМК-Арены на стадии подготовки документации. Фото: Владимир Мартьянов

Далее делегация осмотрела стенд компании PRINZIP, который представил на форуме макет высотного комплекса «Малевич». Застройщик планирует построить очередную высотку.

На стенде ГК «Астра» застройщик отчитался о темпах строительства, а затем ответил на вопросы Елены Сиерры относительно стоимости квадратного метра.

Вместе с Аркадием Чернецким гостей из Минстроя РФ сопровождали глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб (справа) и депутат Госдумы Серей Бидонько. Фото: Владимир Мартьянов

Остановившись у стенда проекта «Clever Park», Аркадий Чернецкий отметил, что место для него выбрано «козырное» - на перекрёстке улиц Ткачей-Машинная, где когда-то планировали построить ЭКСПО-центр.

Сейчас здесь уже построен большой бизнес-центр, началось строительство первой жилой высотки. Фото: Владимир Мартьянов

Представители компании «Синара-Девелопмент» рассказали о проекте реконструкции Центрального стадиона к ЧМ-2018 и о строительстве конгресс-холла на 7 тысяч человек у Екатеринбург-ЭКСПО