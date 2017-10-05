Россия бьёт рекорды по урожаю зерновых

Уборка зерновых на территории области практически завершена, несмотря на внезапное ненастье. Фото: Алексей Кунилов

В 2017 году в России побит рекорд по урожаю зерна — уже намолочено более 122,5 миллиона тонн. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведевна последнем заседании правительства. Подобный урожай был в 1978 году — тогда это цифра составляла 127 миллионов тонн, но площадь земель под зерновыми культурами была тогда 78 миллионов гектаров, а сегодня — только 47.

— Урожай этого года можно назвать рекордным за всю историю России и Советского Союза. Если мы восстановим эту площадь, то мы дополнительно получим ещё 100 миллионов тонн зерна. Это к вопросу о потенциале зернового рынка. К 2030 году мы можем получить не 120, а 150 миллионов тонн, и экспорт будет не 40–45 , как сегодня, а уже за 70 млн. Такой урожай позволит полностью обеспечить растущие потребности в продовольственном и фуражном зерне на внутреннем рынке, а также обеспечить экспортные поставки, — отметил на заседании министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв.

По его словам, уже сейчас есть отдача от тех колоссальных средств, которые мы вкладываем в сельское хозяйство. В нынешнем году это 242 миллиарда рублей, которые направляются на реализацию государственной программы развития сельского хозяйства.

Какие проблемы могут возникнуть?

Однако хороший урожай создаёт для аграриев определённые проблемы. Как отметил владелец свердловской сети частных пекарен «На Вишнёвой» Анатолий Павлов, закупка зерна сейчас идёт по низким ценам.

- История очень долгая, и крестьяне в панике. Урожай с поля можно продать по 5000 рублей за тонну, для сравнения — в мае стоимость зерна составляла 11 500 рублей за тонну, правда, со склада. При этом себестоимость затраченных материалов на посев зерна составляет 4500 руб. за тонну. Хотя хлебопёки будут в выигрыше — цены на муку тоже упали на 1500 рублей за три недели, но эти колебания можно отнести к сезонным факторам, показательным месяцем выступает февраль, — рассказал «ОГ» Анатолий Павлов.

Это связано с падением закупочных цен на зерно и загрузкой элеваторов, на которых до недавнего времени хранился урожай прошлых лет. Ситуация потребовала прямого вмешательства Правительства России, которое выделило субсидии на транспортировку зерновых из удалённых районов Алтая и Сибири в терминалы Новороссийского порта. Несмотря на то, что за последние три года портовики сумели увеличить объём перевалки зерна в два раза, мощности перегружены, и резервы по увеличению объёмов невысоки.

Что делать?

Ситуацию в перспективе может изменить постройка железнодорожной части Крымского моста, окончание работ по которой планируется в декабре 2019 года. В Крыму находятся три глубоководных терминала, способных производить перевалку зерна. Сейчас эта инфраструктура не используется из-за блокады Крыма — зерно из Украины не поступает. Нет возможности и для транспортировки зерна из России.

Во вторых, необходимо ускорить работы по созданию новых оптово-логистических центров. Это позволит сократить потери при транспортировке, которые достигают 30 процентов. Минсельхоз планирует строительство вблизи городов-миллионников и крупных транспортно-логистических узлов, таких как Москва и Московская область, Ленинградская область и Санкт-Петербург, Ростовская, Свердловская и другие. Центры будут завязаны в единую сеть, позволяющую отслеживать и регулировать товарные потоки между федеральными округами страны. Программа стартовала в 2014 году, и часть мощностей, например в Приморье, уже введена в строй. Тем не менее, их количества недостаточно — только так можно объяснить предложение главы АПК Александра Ткачёва о планах по постройке дополнительно еще 36 центров.

И последнее, как отметил Дмитрий Медведев — нужно увеличить переработку зерна в продукт с более высоким переделом.

По большому счёту, у нас нет другого выхода. Часть средств, предназначенных на зерновые интервенции и субсидии на перевозку зерна, имеет смысл инвестировать в создание сети заводов по глубокой переработке пшеницы на Алтае, в Западной и Восточной Сибири. Это позволит создавать продукт более высокой переработки и решить проблемы логистики. При этом в стране будет оставаться добавленная стоимость и создаваться новые рабочие места. Подобный завод был построен в г. Ишим (Тюменская область). Инвестиции составили 5 млрд рублей, а мощность переработки составляет 120 тыс. тонн пшеницы в год. Конечной продукцией переработки является спирт, комбикорма и лизин — который будет импортироваться в страны Ближнего Востока и Азии (Иран, Ирак, Казахстан). Срок окупаемости инвестиций составляет 7 лет.

Но новых заводов глубокой переработки не хватает, считает директор компании «Финагро» Евгений Шестаков: «Это очень дорогостоящее производство и аналогов Ишимскому лизиновому заводу в ближайшем окружении нет. У нас в области, к сожалению, отсутствуют потребители зерна подобного уровня, и мы можем рассчитывать только на Свердловскую птицефабрику, закупающую у местных производителей часть выращенного урожая. Это вынуждает вывозить зерно в соседние регионы. Стратегическая ошибка состоит в наращивании производства при отсутствии рынков сбыта. Можно понять южные регионы страны, которые способны экспортировать большие объёмы продукции, пользуясь близостью портовой инфраструктуры».

На плановую государственную программу по строительству 100−120 заводов глубокой переработки мощностью 20 млн тонн зерна необходимо около 6 трлн руб. После запуска этих заводов стабильный спрос на зерно на внутреннем рынке увеличится. При этом каждый завод, ежегодно закупая зерно на 1 млрд руб., сможет производить продукции на 5 млрд руб. Только планирование спроса на зерно с помощью его глубокой переработки способно сгладить сезонные колебания цен и дать уверенность аграриям в завтрашнем дне.

Кстати Несмотря на ухудшение погодных условий, в Свердловской области повсеместно продолжаются полевые работы, об этом заявил и.о. министра АПК и продовольствия региона Дмитрий Дегтярёв. В настоящий момент свердловские аграрии закончили заготовку кормовых культур для нужд животноводства. Собрано 31,3 центнера кормов на одно животное, при плане 30 центнеров. Также с полей убрано зерновых культур 92 процента от плана, валовый сбор зерна составил 755 тысяч тонн. Более 90 процентов от плана собрано картофеля, на хранение заложено 215 тысяч тонн клубней, по плану собрать — 218 тысяч тонн. Также с полей региона убран 61 процент урожая овощей.