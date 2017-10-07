На Уральском предприятии роботы заменили людей

В производственной линии задействовано три таких робота. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области создана новая технология изготовления муфт для труб, используемых при добыче нефти и газа. Производство, оснащённое роботами, запустили на Уральском трубном заводе в Первоуральске.

Муфты используются для соединения электросварных обсадных труб. В своё время эти детали были большим дефицитом, поэтому на Уралтрубпроме и решили заняться их изготовлением из собственных заготовок. Для этого пришлось придумать новую технологию.

— Раньше муфта производилась из цельной горячекатаной трубы. На новой производственной линии её делают из цельного круга, который нарезается на необходимые размеры для получения конечного изделия, — сообщил журналистам финансовый директор предприятия Александр Михалёв.

Данная технология снизила стоимость заготовки, из которой производится изделие, практически на 40 процентов. Но для этого пришлось потрудиться — необходимые для производства станки собирали по всему миру, и все они оказались предназначенными для ручного и весьма опасного труда.

На предприятии решили заменить людей роботами; подходящие агрегаты нашли и закупили в Германии. При этом их наладили на русский манер, в результате чего машины получили человеческие имена: Рустам, Валера и Игорь.

Роботы служат связующим звеном между разными станками, объединяя их в единую производственную линию. При этом они могут работать с заготовкой, раскалённой до 1200 градусов.

— Это уникальная технология, её нет ни в России, ни в мире. Предприятие обладает технологическим потенциалом молодых конструкторов, которые не боятся браться за решение сложных вопросов, — отметил и.о. министра промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

На разработку и реализацию данной технологии ушло меньше года. Инвестиции в проект составили 150 миллионов рублей. При этом на предприятии не намерены останавливаться на достигнутом — в цехах ещё есть место для размещения новых производственных линий.