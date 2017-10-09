Почему рекордный урожай не снизит цены на продукты

В связи с рекордным урожаем зерна в текущем году, в ближайшем будущем будет произойдёт существенное снижение цен на зерно. Фото: Алексей Кунилов

В этом году в России ожидается рекордный урожай зерна — порядка 130 миллионов тонн. По логике это должно повлиять на цены, но, как выяснилось в разговоре с производителями, снижения не предвидится, почему — попыталась выяснить «ОГ».

По мнению управляющего хлебокомбинатом «СМАК» Владлена Фуфарова, не только стоимость зерна сегодня определяет цену булки хлеба. В большей степени это делает конкуренция на рынке — цены и так снижены до минимума. Если колебание цен на муку и будет, то только сезонное.

Хороший урожай зерна влияет и на смежные отрасли сельского хозяйства — дешевле будет стоимость комбикормов для расположенных в регионе птицефабрик.

— Снижение цен на комбикорма будет. Стоимость нашей продукции на 95 процентов зависит от стоимости сырья. Зерно составляет до 70 процентов состава комбикормов, но хочу отметить, что в комбикормах есть и другие составляющие, цены на которые растут, например, витамины, цены на которые взлетели в два раза. Несмотря на это, снижение цен произошло на 10–20 процентов, в зависимости от состава корма, — прокомментировал Олег Хамьянов, заместитель генерального директора Богдановичского комбикормового завода.

Не следует ждать и мгновенного обвала цен на продукцию потребителей комбикормов.

— Во-первых, комбикормовые заводы имеют запас зерна, закупленного по прежним ценам — считает Басыр Магомедов, директор Кольцовского комбикормового завода. Говядина и мясо птицы, полученные при потреблении дешёвых комбикормов, поступят на прилавки торговых сетей только спустя несколько месяцев после снижения цен на корма.

По мнению директора племенного птицеводческого репродуктора «Свердловский» Алексея Грачёва, снижение цен никак не скажется на отпускных ценах, поскольку производство яйца работает в убыток с апреля этого года.

— Отпускные цены в прошлом году составляли 42 рубля, в этом году они упали до 32 рублей при себестоимости десятка яиц в 35 рублей. Яичные фабрики находятся на грани, и если цена на входящее сырьё (комбикорма) не упадёт, нам не прокормиться. Картина очень плачевная.

Тем не менее некоторые сельхозпроизводители уже объявили о снижении цен, но это скорее единичные акции, чем тенденция.

Директор Среднеуральской птицефабрики Максим Максимов заявил, что уже с 9 октября и до конца месяца запланировано снижение цен на отдельные виды продукции в фирменных магазинах, оно составит до 8 процентов на четверть, голень, бедро и крыло:

— Нельзя исключать продления этой акции, но планы на более длительный срок спрогнозировать сложно: пшеница составляет в рационе птицы до 50 процентов, необходимо дождаться результатов уборки соевых бобов и подсолнечника. Они будут известны в декабре.