Александр Туров: «Заявка на ЭКСПО — не заявка властей»

Планы Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 могут стать реальностью. Фото: Алексей Кунилов

Россия стала первой страной, передавшей в Международное бюро выставок (МБВ) заявочное досье на право проведения в Екатеринбурге ЭКСПО-2025. Неделю назад российский премьер Дмитрий Медведев утвердил персональный состав федерального оргкомитета по продвижению заявки, в состав которого вошёл Александр ТУРОВ — торговый представитель РФ во Французской Республике, член российской делегации при Международном бюро выставок, постоянно находящийся в Париже, где и расположена штаб-квартира МБВ.

— Александр Владимирович, что важно услышать от города-кандидата, чтобы выбор был сделан в пользу его заявки?

— Конкуренты Екатеринбурга — Париж, Осака и Баку — очень серьёзные. Мы их уважаем, но хотим отметить, что Екатеринбург — это уникальное сочетание российской промышленности, науки, культуры, город, где есть переплетение традиций и народов, населяющих нашу многонациональную страну. Поэтому нужно заявлять о себе как о месте встреч различных народов и использовать возможность, которую предоставляет всемирное выставочное движение, чтобы продвинуть нашу экономику на совершенно новый уровень. На Генеральной Ассамблее МБВ я слышу упрёки от многих других членов, что конкурс на ЭКСПО — это конкурс богатых стран. Я считаю, что в случае нашей заявки нужно подчеркивать, что всем государствам вне зависимости от численности населения, уровня и рейтинга страны будет возможность, во-первых, показать себя, во-вторых, — получить возможность за счёт выставки продвинуться вперёд в экономическом развитии.

— Президент России поручил МИДу оказывать всяческое содействие продвижению нашей заявки на ЭКСПО-2025. В чём миссия посольства России и торгпредства?

— Я являюсь членом российской делегации при МБВ, в которую также входят представители Минпромторга России: заместитель министра Георгий Каламанов и директор департамента международного сотрудничества Алексей Господарев. Основная наша задача — провести работу со всеми постоянными членами МБВ и показать, что наше участие в конкурсе носит открытый характер.

Франция тоже участвует в конкурсе, и Париж является сильным кандидатом, поскольку здесь уже проходила не одна ЭКСПО. И мы тоже выступаем на равных, и одновременно мы являемся серьёзными экономическими партнёрами. У нас есть желание работать вместе и обсуждать существующие вопросы, не умаляя значения и сложности той ситуации, которую мы переживаем как в глобальном политическом, так и в текущем экономическом плане.

Одновременно идёт новая промышленно-техническая революция, когда вперёд выходят информационные технологии, и мы это слышим от других стран — участников выставок, когда всё меньше на ЭКСПО представляются реальные экспонаты, к которым мы привыкли, а всё больше выставляются технологии в 3D, которые отражают существующие реалии информационного взрыва.

— Могут ли другие города-кандидаты обеспечить такой уровень поддержки, какой демонстрирует заявка России?

— Кандидатуры наших конкурентов поддерживаются на очень высоком уровне, заявкам уделяется самое пристальное внимание, поскольку от этого зависит престиж страны. И мы позитивно оцениваем эту поддержку. Так и должно быть. Если страна хочет победить, просто поддержки бизнеса или самого города-кандидата недостаточно: здесь должна быть серьёзная работа на высшем политическом уровне и на уровне наших коллег-дипломатов. Это нормальная конкуренция и здоровое явление — победит сильнейший.

Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашевделает очень много для региона. И мы это видим. Я бы не отделял продвижение заявки от тех структурных преобразований, которые происходят. Для нас очень приятно, что преобразуется сам город. Как все помнят, мы участвовали в заявочной кампании на ЭКСПО-2020. Так вот Екатеринбург той поры, когда мы продвигали его на выставку 2020 года, и сегодня — это совсем другой Екатеринбург. Сам город преображается, регион преображается, и наша страна преображается тоже. И сегодня ставятся совершенно иные задачи, несмотря на то, что с исторической точки зрения с момента предыдущей заявки прошёл очень короткий период. Люди понимают, что заявка на проведение ЭКСПО — это не заявка властей. Нам очень важна поддержка гражданского общества, самих жителей.