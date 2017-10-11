Криптовалюты будут контролироваться государством

«Нужно выстроить такую среду, которая позволит защитить интересы граждан и бизнеса, а также государства, дать правовые гарантии для работы с инновационными финансовыми инструментами», - заявил Владимир Путин в ходе выступления. Фото: Алексей Кунилов

Во вторник в Кремле Владимир Путин провёл рабочее совещание по вопросу внедрения цифровых технологий и криптовалют в России. «Современные технологии в банковской сфере открывают новые возможности для организаций и граждан, делают удобнее хозяйственную деятельность и повседневную жизнь», — отметил президент.

В совещании также принимали участие министр финансов Антон Силуанов, председатель Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин. Это была первая в истории рабочая встреча, посвящённая непосредственно теме криптовалют под председательством президента.

Глава государства отметил риски, связанные с бесконтрольным использование криптовалют. По большей части его позиция повторяет ранее озвученные Эльвирой Набиуллиной риски использования электронных денег для отмывания капитала, полученного преступным путём, ухода от налогов и финансирования терроризма. Опасностью является также отсутствие обеспечения подобных финансовых инструментов и риск возникновения финансовых пузырей на рынке. «Мы знаем позицию ЦБ, мы с председателем говорили несколько раз на эту тему», — сказал президент.

Однако в завершение брифинга было подчёркнуто, что задачей правительства и Центробанка будет разработка правовых гарантий для работы с инновационными финансовыми инструментами. Государство должно использовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере. «При этом важно не нагородить лишних барьеров, а создать необходимые условия для дальнейшего развития и совершенствования национальной финансовой системы» — сказал Владимир Путин.

Итоги прошедшего совещания сегодня обнародовал Антон Силуанов. «Президент озвучил проблемы, связанные с криптовалютой. Это и сложности с регулированием «антиотмывочного» законодательства, и случаи со сложностями идентификации. Поэтому договорились о следующем: государству необходимо осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, процесса майнинга, процесса обращения. О конкретных параметрах сейчас не буду говорить. В целом договорились, что государство должно эту ситуацию возглавить и отрегулировать законодательно», — сказал глава Минфина.

Мы попросили финансовых экспертов прокомментировать ситуацию, происходящую с криптовалютой в стране.

Мнения

Евгений ВОРОНЧИХИН, управляющий активами:

— Криптовалюты и технология блокчейн как снег на голову, свалилась на все страны мира, не замечать новые технологии невозможно. Главам государств приходится либо присоединиться к новым трендам, либо их всячески ограничивать. Большая часть населения нашей страны не осознает всех рисков криптовалют, вокруг которых наплодилось много мошеннических схем и в итоге многие потеряют свои сбережения. В связи с этим, стремление нашей власти вывести их оборот в правовое поле, вызывает уважение.

Тимур НИГМАТУЛЛИН, аналитик Управления инвестиционного консультирования АО «Открытие Брокер»

— Отношение Правительства, Центробанка и Президента к криптовалютам неоднозначно.

Прослеживается явный интерес к технологии блокчеин, которая способна кардинально повысить эффективность и антикоррупционную устойчивость государственного управления и финансового сектора. Были предложения запустить государственную криптовалюту (крипторубль) и развивать индустрию ICO. Работа государственных органов в этом направлении способна значительно ускорить темпы экономического роста, доведя долгосрочный показатель с 2% до среднемирового значения в 3–3 ,5%.

Беспокойство у властей вызывает потенциальная утеря монетарного суверенитета в виду рисков криптовалютанизации экономики. В отличие от иностранных валют в наличной и электронной форме, хождение криптовалют и использование их в качестве средства сбережений и вывода капитала невозможно остановить. Сложно сказать, какое решение относительно регулирования криптовалют будет принято. На мой взгляд, некоторое сокращение монетарного суверенитета некритично и его стоит принести в угоду долгожданному экономическому росту.

Илья АЗОВКИН, частный трейдер

Озабоченность президента насчет криптовалют более чем обоснована. Полностью с ними согласен, поскольку непонятно, кто реально стоит за проектом под названием «биткойн». Слепо верить, что биткойн создал неизвестный никому Сатоши, по крайне мере очень наивно. Ответственность за само существование Биткойна никто не несет. Биржи, на которых торгуются криптовалюты, тоже не внушают доверия. Вполне возможна ситуация, когда биржи, где торгуются криптовалюты, завтра закроются и даже некому будет предъявить претензии. Анонимная криптовалюта может привести к бесконтрольному оттоку капитала, что может обрушить любую национальную валюту. На этом фоне достаточно странно выглядит тот факт, что государство, чья валюта доминирует в мировой финансовой системе, никак не высказывается на эту тему, что наводит на определенные подозрения.

Виталий КАЛУГИН, независимый финансовый эксперт

Во-первых, вызывает удивление факт присутствия на этом совещании генерального директора Qiwi Солонина. Подразумевает ли это, что президент считает эту компанию ведущей в области криптовалют и блокчейна? Если да, то на каком основании и как при этом будет осуществляться рыночная конкуренция?

Во вторых, что касается регулирования, то вся эта криптовалютная вольница рано или поздно будет отрегулирована. Скорее раньше, чем позже. Потому что эмиссия валюты — одна из основ государственного суверенитета. И никакая разумная страна не позволит хождения валютных суррогатов в более или менее серьезных масштабах. Поэтому президент прав в части регулирования. Будет ли это по образцу США или Китая, неизвестно. Но оно будет. Лишь бы это не вылилось в огульные запреты, связанные с паранойей относительно терроризма. Тема блокчейна одна из немногих, где страна может приподнять экономику.