Глава Сысерти предложил спасать «убитую коммуналку» с помощью майнинга

Дмитрий Нисковских решил управлять муниципалитетом с помощью инновационных подходов. Фото: Владимир Мартьянов

Мэр Сысертского ГО и экс-министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских пригласил в муниципалитет инвестора, который помог бы модернизировать систему теплоснабжения, параллельно построив… ферму по майнингу криптовалют:

— Муниципалитету необходимы небольшие когенерационные станции (они вырабатывают и тепло, и электроэнергию) поближе к потребителям, и производить они должны столько, сколько продают. Построить станцию мы предлагаем с использованием инструментов государственно-частного партнёрства. Но особенность проекта может заключаться в том, что выработанную энергию инвестор может не только поставлять в оптовую сеть, но и потреблять для себя.

Неформальный подход градоначальника уже успели оценить в местной думе. Как отметила в разговоре с «ОГ» депутат гордумы Ирина Летемина — «чувствуется, что он — руководитель нового поколения». Но представить, что в регионе найдутся инвесторы, одержимые майнингом, которые возьмутся обогреть более 60 тысяч жителей района — сложно. Тем более что Центробанк упорно выступает против легализации криптовалют.

К сожалению, всё чаще местные власти выступают со странными инициативами. Например, в сентябре мэр Нижнего Тагила Сергей Носов заявил, что хочет построить в муниципалитете аэропорт. С аналогичным предложением выступал глава Краснотурьинска Александр Устинов. А в мае депутаты из Тавдинского ГО обратились к Евгению Куйвашеву с просьбой включить муниципалитет в список Территорий опережающего развития. Может быть, стоит направить усилия в более конструктивное русло?