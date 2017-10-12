Местным бюджетам добавят 200 миллионов на переселение из ветхого жилья

Галина Кулаченко. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня региональный кабмин одобрил изменения бюджета Свердловской области на 2017 год — доходы региональной казны в этом году увеличиваются на 1,9 млрд рублей. По словам главы областного минфина Галины Кулаченко, доходная часть областного бюджета на 2017 год составит 205,9 млрд рублей, расходы региональной казны — 219,5 млрд.

Дополнительные средства направят на решение приоритетных задач. Часть средств уйдёт на «Титановую долину», заём предприятию «Фарфор Сысерти», работу заявочного комитета «ЭКСПО-2025», повышение зарплат работников культуры и младшего медперсонала. Ещё часть суммы — на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципалитетов и учреждений здравоохранения.

На 200 млн рублей вырастет резервный фонд правительства области. На 200 млн рублей увеличены расходы на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. На развитие спорта добавлено 304,4 млн рублей (в том числе средства направят в Фонд поддержки спорта высших достижений и на вознаграждение свердловских спортсменов и тренеров по итогам летних Сурдлимпийских игр в Турции). Ещё 378,6 млн рублей потратят на культуру.

— Субсидию на капремонты и покупку оборудования и музыкальных инструментов в библиотеках и Домах культуры получат 16 городских округов. 19 муниципалитетам областным законом выделят средства на оснащение муниципальных библиотек компьютерным оборудованием, подключение к Интернету, а также оцифровку и пополнение книжных фондов, — сообщила и.о. министра культуры области Светлана Учайкина.