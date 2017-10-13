В Екатеринбурге откроют «Проектный офис «ЭКСПО-2025»

В уральской столице появится автономная некоммерческая организация, которая займётся подготовкой города к проведению Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025» — такое постановление приняло областное правительство.

Организация будет заниматься проектной документацией для освоения территории, где предполагается строительство инфраструктуры для организации международной выставки. На деятельность «проектного офиса» члены кабмина предусмотрели 100 миллионов рублей из дополнительных средств, появившихся при корректировке областного бюджета на 2017 год.

Напомним, ранее были созданы «Заявочный комитет ЭКСПО-2025» для подготовки и подачи заявки Екатеринбурга и федеральный оргкомитет для проведения самой выставки.