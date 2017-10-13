Фонд защиты прав дольщиков появится до конца октября

Дольщиков услышали и региональные, и федеральные власти. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Согласно документу, он появится до конца октября. По словам премьера, «задача этой компании — сформировать компенсационный фонд за счёт обязательных отчислений застройщиков, которые привлекают деньги участников долевого строительства». Законодательные изменения для регулирования ситуации на рынке долевого строительства были приняты и на уровне области — сегодня на учёте областного минстроя состоят 18 проблемных объектов, где ведётся строительство 25 жилых домов.

В РОССИИ. В четверг пакетом из пяти документов федеральный кабмин утвердил принципы деятельности фонда. В частности, ужесточились требования к банкам, в которых учитываются средства компенсационного фонда — кредитная организация с собственными средствами не менее 25 млрд рублей должна находиться под прямым или косвенным контролем Центробанка РФ. Прописан и порядок возмещения денег обманутым дольщикам — выплата будет производиться, если застройщик признан банкротом Арбитражным судом, если в отношении него открыто конкурсное производство и застройщиком уплачены обязательные отчисления в компенсационный фонд. Также сообщается, что наблюдательный совет Фонда возглавит руководитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

В ОБЛАСТИ. В Свердловской области решение проблемы обманутых дольщиков тоже вошло в активную стадию. Как сообщили «ОГ» в областном минстрое, в настоящий момент подготовлены изменения в региональные законы №18-ОЗ и №50-ОЗ, которые расширят возможности помощи пострадавшим гражданам. В частности, поправки в законы позволят инвесторам «зайти» на проблемный объект и после выполнения обязательств по достройке дома получить участок для строительства многоэтажного дома или реализации другого проекта.

— За осеннюю сессию мы планируем с законодателями решить вопрос об изменениях в областные законы. После будут открыты реестры пострадавших граждан. Мы известим каждую инициативную группу пайщиков и дольщиков, чтобы люди, соответствующие прописанным в законе расширенным критериям, могли быть включены в эти списки и восстановить свои имущественные права, — отметил и.о. министра строительства и развития инфраструктуры области Михаил Волков.

Кроме того, на днях стартовали встречи пострадавших от недобросовестных застройщиков с членами координационной комиссии под руководством первого вице-губернатора Владимира Тунгусова. На «сверку часов» приехали дольщики и пайщики из посёлков Кольцово и Светлый. Напомним, в сентябре на митинг вышли инициативные группы от 12 проблемных объектов. Губернатор Евгений Куйвашев попросил их плотно взаимодействовать с координационным советом.

Кстати На последнем заседании депутаты Заксобрания области одобрили изменение срока подачи заявления для включения в реестр дольщиков до 1 января 2019 года и анонсировали дальнейшую работу по ужесточению мер к недобросовестным застройщикам. — У нас есть предложения по дальнейшему развитию этого законодательства, которые будут направлены в Госдуму, — заявила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.