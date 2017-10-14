От ГОСТа — к РоСТу

В настоящий момент некоторые производители помещают знак «ГОСТ» на продукции в рекламных целях. Вероятно, с введением системы сертификации найти на полках качественную продукцию станет проще. Фото: Павел Ворожцов

Свердловская область — один из десяти регионов РФ, в которых в этом году реализуется пилотный проект «Национальная система сертификации». В Международный день стандартизации, который отмечается сегодня, 14 октября, «ОГ» разузнала, что означает новая система оценки качества и какие уральские товары уже получили сертификат соответствия российским стандартам.

История вопроса

В переводе с латинского, сертификация означает «сделано верно». Cертификат на продукцию подтверждает, что она действительно отвечает тем требованиям, на которые вправе рассчитывать потребитель. Выполнение требований призвано обеспечить две важные характеристики продукции: безопасность и качество.

В советских ГОСТах (государственных общесоюзных стандартах) обе эти характеристики были слиты воедино, их соблюдение было обязательным. Однако излишняя строгость давала обратный эффект. По данным Росстандарта, во времена «развитого социализма» органы государственного надзора за соблюдением стандартов выявляли нарушения в 60 процентах проверок.

С переходом к рынку были введены послабления. Государственные стандарты остались неукоснительными в части безопасности и стали добровольными в части качества. При этом для стандартов была введена обязательная сертификация (оценка соответствия продукции требованиям безопасности и качества). Более того, в 1998 году система обязательной сертификации была «демонополизирована», то есть вышла из-под государственного контроля.

Тогда же появился рынок сертификации потребительских товаров — многочисленные частные фирмы за определённую плату начали выдавать сертификаты соответствия госстандартам практически любой продукции. Со временем привычной стала реклама типа «Сертификация за час!», «Сертификат с доставкой!» и тому подобное. Остряки такую деятельность прозвали «сертиФИКЦИЕЙ».

В результате на государственном уровне было принято решение «перезагрузить» систему стандартизации. Для этого Росстандарт и Минпромторг РФ запланировали не позднее 2020 года разработать федеральный закон «Об оценке соответствия». Кроме того, ещё один государственный орган — Росаккредитация — взялся за регуляцию последствий демонополизации. В результате уже лишены аккредитации (права на деятельность) без малого две тысячи компаний, работающих в сфере сертификации. И это лишь десятая часть игроков данного рынка.

Как найти качество?

По данным ФБУ «Уралтест», в настоящий момент в России действует национальный стандарт РФ («ГОСТ Р» и межгосударственный стандарт для РФ и стран СНГ (ГОСТ). Оба стандарта являются добровольными, кроме некоторых исключений. А добровольный — значит, необязательный, то есть фактически госстандарт стал рецептом, по которому может готовить любой желающий. При этом некоторые недобросовестные производители злоупотребляют доверием покупателей и пишут на упаковках своей продукции «ГОСТ» исключительно в рекламных целях.

Государство начало возвращать себе контроль над использованием ГОСТов только в этом году. Для этого была разработана Национальная система сертификации (НСС). Согласно ей производители по-прежнему добровольно участвуют в проверке качества своей продукции, но теперь уже только в государственных структурах. Если испытания прошли успешно, продукции присваивается знак РСТ, который гарантирует соответствие товара национальному стандарту.

Компании, которые не согласятся на внезапные проверки своей продукции в лабораториях НСС, должны будут убрать знак ГОСТ с упаковки как ненадлежащую рекламу. Фото: Павел Ворожцов

— Основная цель внедрения Национальной системы сертификации — обеспечить уверенность всех участников рынка в подтверждённом качестве продукции, реализуемой с указанием ГОСТа. То есть добросовестный производитель может отмежеваться от конкурентов, а потребители получат ориентир, как выбрать по-настоящему качественный товар, — пояснили «ОГ» в «ФБУ Уралтест».

Знак РСТ будет выдаваться предприятиям на один год, после чего им придётся проходить инспекционный контроль, по результатам которого право применения знака будет либо пролонгировано, либо аннулировано. Причём получившие право на такую маркировку должны быть готовы к тому, что в любой момент могут произойти внеплановые контрольные проверки.

При этом подтверждённая оценка соответствия продукции национальным стандартам даёт производителям определённые преимущества. Во-первых, их продукция становится более узнаваемой покупателями без каких-либо затрат на рекламу. Во-вторых, обладатели знака РСТ получают «входной билет» в систему закупок госкомпаний: первое соглашение на этот счёт уже подписано с Газпромом.

Наши «пилоты»

C 15 мая 2017 года Национальная система сертификации начала работать в порядке апробации в семи пилотных регионах РФ, а с конца августа — ещё в трёх. Свердловская область является одним из «пилотов» НСС. К настоящему моменту соответствие своей продукции ГОСТам подтвердили семь местных производителей. Среди них три занимаются выпечкой хлеба: хлебокомбинат, входящий в Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие (ЕМУП) «Многопрофильные энергетические системы», ИП Тахаутдинов Д.Р. из посёлка Билимбай и ИП Ударцева Н.В. из села Байкалово.

Как сообщила «ОГ» главный технолог хлебозавода ЕМУП «Многопрофильные энергетические системы» Наталья Волненко, в настоящее время подтверждено как соответствующее ГОСТу качество двух изделий предприятия — хлеба «Чусовской подовый» и батона «Подмосковный».

— Мы сдали нашу продукцию на испытание в июле, а в первой декаде сентября уже получили первые два сертификата соответствия качества. Это повысило престиж нашего товара, — сказала Наталья Волненко.

Знак РСТ появится на продукции хлебозавода только после Нового года — муниципальному предприятию придётся объявить тендер на закупку соответствующей упаковки. И это при том, что хлебобулочные изделия с подтверждённым ГОСТом уже сейчас продаются «инкогнито» сразу в нескольких крупных торговых сетях Екатеринбурга и поставляются в государственные учреждения всей Свердловской области.

На Среднем Урале право маркировать свою продукцию знаком РСТ получили также два производителя молочной продукции: Алапаевский молочный комбинат и ИП Аникьева Л.Н. из Полевского. Кроме того, качество своей продукции подтвердили екатеринбургские компании «Крафт Косметика» (производитель косметики) и «Фабрика цвета» (производитель упаковки).

Если этап апробации НСС в десяти регионах РФ будет признан успешным, то в 2018 году Национальная система сертификации будет развёрнута в масштабах всей страны.

Справка «ОГ» Знак РСТ (Российский стандарт) — это графическое изображение, которое наносится на само изделие либо на этикетку, упаковку, ярлык, сопроводительную техническую документацию. Он свидетельствует о том, что продукция прошла добровольную сертификацию, качество подтверждено государственными испытательными лабораториями. Под знаком РСТ публикуется номер того ГОСТа, которому гарантированно соответствует товар.