На госслужбе работу не найдете. А где искать?

Анна Хвостова работает в «ХэдХантере» с 2006 года. В 30 лет она решилась на смелый поступок — ушла из продаж и пришла в кадровое агентство. Фото: Павел Ворожцов

В сравнении с прошлым годом на рынке труда в Екатеринбурге количество вакансий увеличилось на 26 процентов. Однако уровень конкуренции и по сей день остаётся высоким — 4,6 человека на одно рабочее место. Лидером по количеству вакансий выступает сфера продаж. А самой конкурентной областью стала госслужба, где на одно рабочее место приходится 19 претендентов. Как изменились требования к соискателям, почему люди стали чаще менять работу и что не нужно говорить на собеседовании, «ОГ» рассказала руководитель уральского отделения «ХэдХантер» Анна ХВОСТОВА.

— Раньше подбором персонала занимался кадровик, сейчас появилось такое понятие, как «эйчар». Кто он такой и чем занимается?

— HR — это тот, который занимается управлением человеческими ресурсами, сокращение от английского Human Resource (человеческий ресурс). Задача HR — обеспечить максимальную прибыль от вложений в персонал. «Эйчар» рассматривается как партнёр, консультант, который помогает оптимизировать бизнес-процессы, связанные с персоналом.

— Меняется ли как-то рынок труда в Свердловской области? Какие есть тенденции, как с этим работают HR?

— В последние два года на рынке происходят процессы, которые стороннему наблюдателю мало заметны. А вот профессионалы хорошо понимают, что наш рынок труда напрочь изменится. Вызвано это двумя главными факторами. Первый — это демографическая яма. К 2025 году, по разным оценкам, у нас в два раза уменьшится количество трудоспособного населения. Второй фактор — это новые технологии: Интернет, автоматизация процессов, облачные технологии.

— Повышаются ли требования к соискателям на рынке?

— Ситуация двоякая. С одной стороны, работодатели их повышают, стараясь добиться от сотрудников большей эффективности. Сказались кризисы: в 2008-м были массовые сокращения, в 2014-м из тех, кто остался, выжали последние соки. Работодатели хотят при наименьших затратах получать наилучший результат. Сейчас квалифицированные рабочие уже на входе должны обладать высшим образованием.

С другой стороны, учитывая дефицит, с которым первыми столкнулись массовые компании — Телеком, банки, рекламные агентства, работодатели поняли, что ручеёк соискателей мелеет. Они раздвинули возрастные рамки, берут людей без опыта и обучают на месте.

— Сложно ли найти новую работу после 40 лет? Есть мнение, что сейчас работодатели отдают предпочтение молодым кадрам.

— Суженные возрастные рамки — это отголоски того благополучного рынка труда, который был у нас раньше. Планка, после которой сложно найти работу, сдвинулась до 40–45 лет. Но в середине девяностых годов максимальный возраст кандидатов был ещё меньше. Если тебе 30, то ты — древность. В этом возрасте люди старались остаться на своём рабочем месте.

Кстати, сейчас запрещено публиковать в вакансиях желаемый возраст кандидата на вакансию. И в резюме его указывать необязательно.

— В советские годы было принято работать на одном месте не один десяток лет. Сейчас люди стали чаще менять работу. Почему?

— В этом есть резон. Если человек хочет расти, больше зарабатывать, приобретать новые компетенции, то есть смысл менять либо работодателя, либо должность, либо вообще сферу деятельности. Если у человека есть возможность развиваться внутри компании, долго работая на каком-то очень динамичном рынке, то он просто через сколько-то лет выгорит и уйдёт, потому, что сил больше не будет.

Советские времена безвозвратно ушли, и рынок продолжает меняться — те, кто сейчас оканчивает школу, будут работать уже на другом рынке — в основном на условиях неполной или проектной занятости. Работодатели заинтересованы в том, чтобы помогать сотрудникам меняться. Это относится к тем компаниям, которые смотрят в будущее. Сейчас появилось много дистанционных платформ для обучения.

— В основном людям, наверное, нужна большая зарплата?

— Принцип «плати больше — и люди останутся» не работает. Сколько бы человеку ни платили, практика показывает, что через полгода он привыкает к любой зарплате. Он начинает думать, что за те мучения, которые он здесь претерпевает, могли бы и побольше платить. Поэтому рассматривать денежную мотивацию как единственный инструмент удержания нельзя. Наши исследования показывают, что для людей важно видеть результат, понимать, для чего он работает, получать обратную связь, уважать руководителя, иметь комфортные условия в коллективе.

— Часто ли случается такое, что в зрелом возрасте люди решают кардинально поменять сферу деятельности?

— Между 30 и 40 годами люди, неудовлетворённые выбранным в юности образованием и профессией, часто задумываются о смене сферы деятельности и нередко уходят в самозанятость, в творчество. При смене профессии нужно быть готовым к тому, что на первых порах вы, конечно, потеряете в деньгах. Нужно скопить «подушку безопасности», желательно заручиться связями, наработать портфолио. Ничего страшного в этом нет. Рискуйте, делайте, потому что время уходит, вам будет всё сложнее решиться на эти перемены, вы будете всё несчастнее с каждым годом, здоровье будет всё хуже. Когда вы занимаетесь работой, которая вам нравится, вы всегда найдёте способ ею заработать.

— Дайте совет для соискателей: на что нужно обратить внимание в вакансиях, чтобы найти действительно хорошую работу?

— Обратите внимание на то, как описана вакансия — казённый язык, стандартные обороты и описания говорят о том, что в компании HR-менеджмент непрофессиональный. Почему компания не может себе позволить более профессионального? Не осознаёт важность работы с персоналом? Если компания стремится вам понравиться — это очень хороший знак. Она, может быть, где-то преувеличит плюсы, где-то слукавит, но в целом её подход явно ориентирован на то, чтобы работать на рынке долго. Важно, готовы ли откровенно рассказывать на собеседовании о своих минусах и плюсах, делятся ли с вами своими размышлениями на тему вашего будущего в этой компании.

Хотя на самом деле, когда молодой человек только выходит на рынок, у него не такой уж большой выбор. Пока нет опыта, есть смысл начинать приобретать его на стажировках, на практиках, даже неоплачиваемых.

Нужно очень чётко представлять, в чём ваша ценность на рынке труда. Я нередко сталкиваюсь с ситуациями, когда человек приходит на консультацию и говорит: «Мне 40–50 лет или я молодая мама, у меня двое детей и меня никуда не берут.» Вопрос — вы собеседование с чего начинаете? Вы говорите, что вам 40 лет и у вас двое детей? Или так: «Да, у меня двое детей, но я уже четыре года успешно совмещаю это с работой, я прошла два кризиса, я оптимист, у меня жизненный опыт, и я не болею по понедельникам» (смеётся).

ЦИФРЫ 300 тысяч — сегодня максимальное предложение по зарплате в Екатеринбурге. На такую зарплату ищут ИТ-директора в «Монетку».

44 тысячи — средняя зарплата, которую предлагают работодатели в столице Урала.

40% вакансий Екатеринбурга приходится на сферу продаж, банковскую сферу и ИТ. Кстати ТОП-10 работодателей, которые размещают больше всего вакансий УБРиР

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