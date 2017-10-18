Магистральный подход

Фото предоставлено СвЖД

На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио Город FM 107,6 отвечают эксперты Свердловской железной дороги. Читайте текстовую версию программы на страницах «ОГ».

Поезд всегда прав!

Поезд, по статистике, является самым безопасным видом транспорта. Вероятность попасть в аварию, отправляясь в путь по железной дороге, меньше, чем в автомобиле или даже в авиации. В РЖД действуют жёсткие регламенты, за соблюдением которых следят и сами работники стальных магистралей, и контролирующие органы. Но даже на абсолютно безопасных маршрутах случаются трагедии. Сродни той, что произошла месяц назад на железнодорожном переезде под Нижневартовском: тяжёлый грузовик проигнорировал запрещающий сигнал светофора и протаранил пассажирский состав. Десятки пассажиров оказались в больнице, двое умерли от травм.

Какие выводы будут сделаны после этого ДТП? Можно ли в принципе повысить безопасность на переездах? Как исключить саму возможность появления автотранспорта на пути поезда?

В пресс-службе Свердловской железной дороги журналистам Город FM 107,6 рассказали, что практически все ДТП происходят в результате осознанного нарушения автомобилистами правил дорожного движения. (Остальные – из-за отказа техники).

С начала года на переездах СвЖД уже произошло четыре ДТП. Кроме того, дежурными зафиксировано 1200 грубых нарушений правил со стороны водителей. Для примера можно взять абсолютно любой день. Так, в субботу, 7 октября, действия нарушителей трижды могли спровоцировать ДТП. «Ниссан X-Trail» на станции Кольцово выехал на пути на запрещающий сигнал. Пришлось экстренно останавливать пассажирский поезд Екатеринбург – Оренбург. Водитель скрылся с места происшествия. В Пермском крае «Нива» застряла на путях, пытаясь преодолеть их вне переезда. А у легкового автомобиля, с нарушением ПДД перевозившего на буксире другое авто, оборвался трос. Неисправное транспортное средство оказалось на переезде. Только благодаря профессионализму железнодорожников удалось избежать трагедии.

Заместитель начальника СвЖД Алексей Гребёнкин:

«Количество личного автотранспорта и грузовых автомобилей, а также объём перевозок по железной дороге постоянно увеличиваются. Чаще всего водители допускают такие нарушения, как проезд на запрещающий сигнал светофора, объезд закрытых шлагбаумов и обгон на переезде. Пытаясь проскочить переезд на «красный», автомобилисты ставят под угрозу жизнь и здоровье всех участников движения, включая пассажиров поездов. За рулём современного автомобиля человек чувствует себя увереннее и комфортнее. Зачастую он недооценивает опасность и не учитывает, что поезд гораздо быстрее приближается к переезду, чем это можно идентифицировать визуально. А тормозной путь состава может достигать 1 км. Поезд весит от 2 до 9 тысяч тонн, что в тысячи раз больше веса автомобиля. При этом он не может свернуть в сторону и обогнуть препятствие».

УЗП и шлагбаумы – помощь, но не панацея…

Что делают работники СвЖД, чтобы места пересечения автомобильных и железных дорог не становились «местами происшествий»? Конечно, в первую очередь это модернизация переездов, оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами. В текущем году на это направлено 36 млн рублей. На переездах устанавливают новые системы сигнализации, меняют шлагбаумы, пешеходные настилы, знаки, асфальтируют междупутья. А ещё обновляют устройства заграждения переездов (так называемые УЗП) – там, где это возможно. Многие видели плиты, поднимающиеся на пути автомобиля, когда опущен шлагбаум. Они в основном применяются на участках с интенсивным движением. В частности, на главном ходу Транссиба.

Важно пояснить, что УЗП могут быть установлены исключительно на охраняемых переездах (там, где есть дежурный работник). Если водитель при появлении запрещающих сигналов при ещё открытом шлагбауме не успеет остановиться, он может попасть в ловушку: автомобиль находится на настиле переезда, а шлагбаумы с обеих сторон уже закрыты и плиты УЗП подняты. В этом случае дежурная по переезду должна прийти на помощь: она включает заграждение для поезда и держит кнопку поддержания шлагбаума, чтобы машина могла покинуть опасный участок.

Сейчас на СвЖД переезды, где есть дежурный и техническая возможность, оборудованы УЗП. Но иногда после резонансных ДТП можно услышать, что от РЖД требуют оборудовать устройствами заграждения абсолютно все объекты. Эксперты считают, что это не станет панацеей.

УЗП не являются устройствами противотаранного типа. Они создают препятствие для въезда на закрытый переезд обычному автотранспорту. А лихача, мчащегося на гружёном тягаче, остановит разве что бетонная стена…

Впрочем, на тех направлениях, где курсируют скоростные поезда («Стриж», «Сапсан» и «Аллегро»), такие противотаранные устройства есть. Они могут выдержать нагрузку до 40 тонн. Но не спасают от случайностей.

…Остановись до переезда

Так, 6 октября на Московской железной дороге, рядом со станцией Покров, автобус пересекал переезд, оборудованный всеми устройствами заграждения, и заглох. Расстояния, чтобы остановить поезд, не хватило. Погибли 16 человек.

Совместно с ГИБДД железнодорожники регулярно проверяют состояние переездной сигнализации, настилов и дорожных знаков, освещение и условия видимости. Дополнительные средства в этом году выделены на установку камер видеофиксации нарушений. Государство реализует программу строительства путепроводов.

Но важно понимать, что ни устройство заграждения, ни светофор, ни дежурный не спасут, если водитель будет пренебрегать здравым смыслом. Поэтому СвЖД призывает быть бдительными за рулём и неукоснительно соблюдать правила. Только так можно избежать трагедий.

Каждую среду в 18.15 и в пятницу в 9.45 слушайте на радио Город FM 107,6 программу о железнодорожном транспорте «Магистральный подход».