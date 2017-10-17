Одна юбка на 25 женщин

Свердловский камвольный комбинат выпускает 1 миллион погонных метров полушерстяной и шерстяной ткани в год. Фото: Алексей Кунилов

По данным Росстата, в нашей стране за год производят в среднем одну юбку на 25 женщин и одно пальто на 65 женщин. Возможно, поэтому отрасль лёгкой промышленности попала в поле зрения государства — производители начали получать соответствующую поддержку. О том, как живёт сегодня легпром и что дают меры господдержки, «ОГ» рассказала исполнительный директор Свердловского камвольного комбината Екатерина Даринцева.

— Екатерина Владимировна, Свердловский камвольный комбинат в настоящее время является крупнейшим производителем полушерстяных и шерстяных тканей в России. Как удалось сохранить производство?

— С распадом Советского Союза, когда сняли все барьеры, в страну хлынул импорт — появилось разнообразие в одежде. Российские предприятия на этом фоне стали угасать: в СССР было 24 камвольных комбината, сейчас в России их осталось только три — наш, Павлово-Посадский и Брянский.

Да, было трудно. И сегодня нам приходится быть очень гибкими. Мы обновляем коллекции дважды в год. Как правило, комбинат принимает участие в федеральной выставке, эта традиция сохранилась с советских времён.

Более половины территории Свердловского камвольного комбината сдано в аренду. Фото: Алексей Кунилов

Мнение Александр ВЫСОКИНСКИЙ, заместитель губернатора Свердловской области: — Наш регион тратит 20 миллиардов рублей в год на обувь — надо иметь хотя бы 50 процентов своего рынка. Мы расходуем 60 миллиардов рублей в год на одежду — тоже на 50–60 процентов нужно покрывать спрос своим товаром. 300 миллиардов рублей в год мы тратим на товары народного потребления — и здесь та же цель. А теперь посмотрите на собственной кухне: мы даже ножи уже сами не производим, разделочные деревянные доски у нас завозные из других регионов. Мы отдаём сотни миллиардов рублей вместе с рабочими местами и налогами в другие регионы. С этим надо разбираться.

На этом станке скоро начнут производить флис. Фото: Алексей Кунилов

— По решению Евразийской экономической комиссии, со 2 января 2018 года вступает в силу нулевая ввозная пошлина на отдельные искусственные вискозные волокна. Это как-то отразится на работе вашего предприятия?

— Да, отразится. В силу того, что рынку нужно вискозное волокно, а оно в России не производится, Минпромторг РФ активно занимается созданием такого производства в стране. Мы конкурируем с Турцией, Китаем и Индией — у них эти волокна есть. А в России вот что получается: вискоза и красители импортные, оборудование европейское и все запчасти к нему — тоже.

Мера по обнулению этой пошлины позволит нам войти в рынок поливискозных тканей и хоть как-то на нём закрепиться до тех пор, пока этот продукт не начнут производить в России.

Свердловский камвольный комбинат сам обучает своих работниц. Соответствующих учебных заведений в России больше нет. Фото: Алексей Кунилов

Будни свердловского легпрома Любовь ЩЕРБАКОВА, директор Кедровской швейной фабрики, выпускающей постельное бельё и сорочки: — В тендерах участвовать очень тяжело. Некоторые компании выставляют такие цены, что у нас сырьё для одного изделия стоит дороже, чем у них готовая простыня. Одна больница как-то купила 20 тысяч пелёнок по этим ценам и вынуждена была вернуть товар — плохое качество. При этом ещё и деньги не сразу вернули. Это недобросовестные поставщики продают плохой товар за низкую цену — их накажут, они название сменят и снова в тендерах участвуют. Это самый сложный период за все годы моей работы, а я работаю в отрасли с 1971 года. Мы раньше не успевали шить — работали с больницами, ЦУМом, Пассажем, магазинами «Ветеран». Потом все эти магазины закрыли. А с новыми крупными сетями мы не можем договориться. Николай ШУГАННИКОВ, генеральный директор фабрики спецодежды «Урал Партнёр»: — Производители испытывают серьёзные трудности с сертификацией своей продукции — нет нормальных организаций, которые брали бы за это адекватную цену. Любую продукцию нужно сертифицировать, причём заранее, ещё до продажи первой партии. Но, например, молодое предприятие просто не сможет этого сделать — сертификат на одну позицию спецодежды стоит около 100 тысяч рублей на три года. Также в Свердловской области нет обучающих центров или, как раньше называли, училищ, которые готовили бы рабочий персонал. Швей в нашем регионе становится всё меньше и меньше; это в основном женщины в возрасте за 40 лет. Молодёжь, которая приходит на работу, ничего не умеет, да и не хочет уметь. Роман КУЦЕБИН, управляющий компании-производителя детской одежды «Новый формат»: — Нам очень мешает завозной контрафакт. Он приходит сюда нелегальными путями, не облагается налогами, а потому дёшево стоит — цены ниже почти на 50 процентов. Мы же работаем «в белую», нам за всё приходится платить. К тому же в последнее время подорожала сертификация. Если раньше за сертификат на одну группу товаров мы платили до 7 тысяч рублей, то теперь 50–60 тысяч рублей. Владельцам магазинов сейчас проще поехать на рынок, взять дешёвку, накрутить на неё свои 200 процентов и продать, чем торговать нашим товаром. Да и многие потребители не готовы покупать качественную продукцию — ребёнок проходит в этой одежде месяца два-три, а потом её выкидывают. К счастью, некоторые о здоровье детей ещё всё-таки думают.

— Ещё как-то государство помогает вашему предприятию?

— Естественно. Второй год подряд действует государственная программа компенсации потерь в доходах, возникших в результате производства камвольных тканей для изготовления школьной формы учеников начальных классов. Благодаря этой мере поддержки мы стали модернизировать наше производство.

Всё это делается с подачи Президента РФ. Программа заключается в том, что государство компенсирует 400 рублей из стоимости одного метра ткани для школьной одежды. Покупая метр полушерсти, производители одежды получают такую скидку, которая делает отечественную ткань сопоставимой по цене с импортными поливискозными тканями. От этого выигрывают все — мы, швейники и родители, которые получают экологичную одежду для ребёнка.

Из тканей Свердловского камвольного комбината шьют форменную одежду для силовиков. Фото: Алексей Кунилов

— А как вы оцениваете состояние лёгкой промышленности России в целом?

— В России есть успешные проекты, которые развиваются при поддержке государства. Так, приняты серьёзные меры по развитию кожевенного производства. Швейники тоже получили поддержку от государства. В целом потенциал у нас огромный, просто нужно дать возможность дорасти до должного уровня.

«Пальметта», производитель женского нижнего белья В настоящий момент сеть фирменных салонов компании, чья производственная база находится в Екатеринбурге, насчитывает 150 салонов в 50 городах России от Белгорода до Петропавловска-Камчатского. Несмотря на такие успехи, производитель отказался ответить на вопросы «ОГ» без объяснения причин. При этом из открытых источников известно, что жительница Нижнего Новгорода Зинаида Белинская в 2014 году написала в Facebook обращение к мэру Екатеринбурга с просьбой повлиять на цену нижнего белья фирмы «Пальметта». «Мы очень хотим поддержать вашего производителя, но, когда покупаешь бельё этой марки и вспоминаешь о том, что сшито оно не во Франции, а в вашем славном городе, чувствуешь, как «невидимый зверёк», проживающий в кошельке, больно кусает за руку. Поспособствуйте, пожалуйста, чтобы цены были более демократичными», — писала девушка. Глава Екатеринбурга данное обращение проигнорировал, а представители компании цены снижать не стали. Напротив, они пообещали, что женское бельё их производства скоро подорожает.