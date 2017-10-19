Как открыть брокерский счёт на ребёнка

Чем раньше ребёнок поймёт азы инвестирования, тем лучше. Приобретённый опыт, без сомнения, пригодится ему в будущем. Фото: Всеволод Доможиров

Ещё недавно проблема открытия брокерского счёта для ребёнка была практически нерешаема — никто не занимался такими операциями, ссылаясь на трудности с законодательством и сложности с документооборотом. Сейчас отношение лояльнее, хотя не все российские брокеры, даже крупные, согласятся оказать такую услугу. «ОГ» обсуждает с практиком фондового рынка, представителем компании «Финам» Михаилом Слуцкером, «детские деньги».

— Расскажите, какова ситуация в законодательстве в настоящее время?

— Законодательство на стороне родителя — он имеет полное право приобретать ценные бумаги на имя ребёнка, открывать на его имя брокерский счёт и покупать ему ценные бумаги. Родителю надо будет написать заявление на открытие счёта и открыть текущий банковский счёт на имя ребёнка. Есть юридическая тонкость — так как счёт открыт на имя несовершеннолетнего, то операции по бумагам должны совершаться на основании согласия органов опеки и попечительства. Сложность в том, что оперативно получить разрешение на операции по покупке и продаже проблематично.

— Можно подробнее узнать, с чего стоит начать учить инвестированию, как сделать этот процесс интересным для ребёнка?

— Идея учить детей инвестированию на практике, да ещё с помощью собственного инвестиционного портфеля, заслуживает самого пристального внимания. Ведение своего счёта превращается в увлекательнейшую игру, а у взрослых появится ещё один общий интерес с ребёнком. Следить, как меняется стоимость ценных бумаг, радоваться прибыли, на собственном опыте постигать науку инвестирования — для ребёнка это возможность почувствовать себя наравне со взрослыми, стать ответственным и самостоятельным. Представьте себе, как вашему ребёнку интересно будет обсуждать включение тех или иных акций в портфель, настаивать на своём решении и чувствовать себя счастливым, когда взрослые одобрят его мнение. А в перспективе реализуется та самая схема, которая блестяще уже много лет работает на Западе — годам к 10 ребёнок имеет собственный небольшой портфель акций, к 20 годам управляет своим пенсионным счётом, в зрелости не сидит на шее у родителей и не клянчит у них деньги, а рассчитывает свои потребности в соответствии со своими доходами и к пенсии имеет на руках достаточную сумму, чтобы достойно встретить старость, не полагаясь на государство.

— С каких сумм лучше начать?

— Разумеется, никто не предлагает накупить ребёнку акций на миллионы рублей. Достаточно будет купить по лоту недорогие бумаги нескольких эмитентов. Включая акции в портфель, руководствуйтесь «правилом Баффета» — «инвестируй только в знакомые компании». Обедали с ребёнком в «Иль Патио» или в «Планете суши»? Купите ему в портфель акции компании «Росинтер», которая владеет этими сетями. Когда будете обедать в этом ресторане, пусть ребёнок почувствует себя не просто посетителем, но и совладельцем этого заведения. Летаете «Аэрофлотом»? Смело включайте в портфель акции этого авиаперевозчика. Увидите, как изменится отношение ребёнка к перелётам — он будет с удовольствием летать «своими» самолётами, сравнивать перелёты на них с полётами на других перевозчиках. В телефоне ребёнка стоит симка «МТС» или «Мегафона»? Почему бы не купить акции и этих компаний?

— Насколько привлекательна идея долгосрочного инвестирования?

— Так как акции покупаются на долгий срок, в перспективе, как показывает практика, их стоимость будет только расти, и к своему совершеннолетию ребёнок получит очень неплохой подарок в виде возросшей стоимости портфеля. Кроме того, компании платят дивиденды по своим бумагам — этот доход можно повторно инвестировать. Ребёнок на практике познакомится с понятием диверсификации и поймёт, что лучше вкладывать средства в разные активы, поймёт, как защищать инвестиции, и будет гораздо серьёзнее относиться к деньгам.

— Какие ещё, кроме акций, есть возможности для долгосрочного инвестирования?

— Я бы рекомендовал купить ребёнку, например, облигации федерального займа — это надёжные бумаги, по обязательствам которых отвечает государство, с неплохим доходом. Можно выбрать, скажем, облигации со сроком погашения лет через 18–20, и к совершеннолетию ребёнка на его счёте будет неплохая сумма, с учётом накопленного дохода по купону.