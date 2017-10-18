Футбольная монета Екатеринбурга подорожала

Реальная стоимость монет превышает номинал в тысячи раз. Фото: пресс-служба ЦБ РФ

Банк России ежегодно выпускает инвестиционные и памятные монеты различного номинала. Есть даже долгосрочные программы: «Выдающиеся личности России», «Вооружённые силы РФ», «Красная Книга», «Лунный календарь» и другие. В конце прошлого года своя монета появилась и у Екатеринбурга. Сегодня её стоимость превышает номинал в тысячи раз.

Монетная программа «Футбол-2018» стартовала в России ещё в 2016 году. В декабре того же года была выпущена памятная монета, посвящённая Екатеринбургу как городу, принимающему мундиаль. Она выполнена из серебра, номинал составляет три рубля.

В настоящее время в интернет-магазинах, специализирующихся на торговле монетами, её цена колеблется в районе 4 000 рублей, хотя можно и поторговаться.

И это при том, что одна монета состоит из 31,1 грамма серебра 925-й пробы. Стоимость этого металла, установленная ЦБ РФ на 18 октября, составляет 31,54 рубля за один грамм. Получается, исходя из цены серебра монеты не должны быть дороже одной тысячи рублей. Однако реальная цена в четыре раза выше.

Всё дело в том, что количество монет с изображением каждого города будущего чемпионата мира по футболу не превышает 24 тысяч штук — коллекционеры взвинтили цены. Более того, во время самого мундиаля стоимость монет может стать ещё выше.

Подобные монеты обычно используют как предметы коллекционирования, инвестирования и создания личного фонда сбережений. Для последнего у финансистов даже есть специальный термин — тезаврация (от греческого слова «сокровище»).

Вообще, золотых и серебряных монет Банк России выпускает немало. Но тираж большинства из них ограничен — иногда чеканится только тысяча изделий. Их реализация в свободной продаже быстро заканчивается. Постоянно «выходят с конвейера» и поступают в банки для продажи только золотые и серебряные монеты «Георгий Победоносец» (номиналом 3 и 50 рублей) и «Сочи-2014» (номиналом 3, 50 и 100 рублей).

При этом Центробанк устанавливает на золотые и серебряные монеты «Георгий Победоносец» и «Сочи-2014» ежедневные котировки — как на доллар и евро. Торгуют же монетами банки, в том числе екатеринбургские.