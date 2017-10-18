Разработчики из Австралии предложили голосовать с помощью смартфона

С помощью мобильных устройств процесс выборов бы быстрее. Фото: Алексей Кунилов

Стартаперы из «Horizon State» (Австралия) разработали приложение, которое позволяет голосовать с помощью смартфонов. Тем самым предложено снизить траты на проведение выборов.

— В 2015 году я начал работать с демократическим движением под названием MiVote. Мы попытались придумать способ, чтобы люди могли надёжно голосовать онлайн. Мы провели много исследований и остановились на технологии блокчейн, которая оказалась идеальным способом для хранения голосов избирателей. Её нельзя изменить или подделать, — пояснил «ОГ» один из разработчиков Джейми Скелла.

Сегодня смартфоны оснащены средствами блокировки, например, сканером отпечатка пальца, который не позволяет воспользоваться им злоумышленнику. К ним привязаны банковские карты и соцсети, на них хранятся фотографии с важными моментами из жизни. Почему его всё еще не использовали для голосования?

Немаловажным моментом является снижение затрат на проведение голосования. Сегодня затраты по организации процесса голосования связаны с расходами избирательных комиссий в субъектах Российской Федерации, которые составляют от 91,8 до 96,5 процента общей сметы.

Вторая по величине статья — расходы на изготовление печатной продукции и издательскую деятельность. Затраты на оборудование и содержание помещений на федеральных выборах колеблются от 14 до 23 процентов. Централизованные расходы ЦИК России составляют от 2,2 до 6,4 процента. Их структура отличается от расходов в субъектах страны. Более половины расходов ЦИК приходится на изготовление и рассылку печатной продукции, призывающую посетить избирательный участок.

Использование подобной системы позволяет значительно экономить средства на организацию и проведение выборов. Стоимость проведения референдума в Австралии составляет примерно 122 миллиона долларов США, если бы его проводили с использованием технологии блокчейн, смартфонов и компьютеров, налогоплательщики потратили бы от 2 до 8 миллионов долларов, заверяют разработчики системы. Экономия достигается за счёт сокращения выпуска печатной продукции, количества чиновников, работающих в избирательных комиссиях, накладных расходов и так далее. И самое главное — мы как избиратели экономим своё время. Блиц-опрос в редакции «ОГ» и на страничке в Фейсбуке показал, что большинство опрошенных — 95 процентов — воспользовалось бы возможностью проголосовать по телефону. В любом случае, главным на выборах остаётся правильность и точность подсчётов, а не вопрос организации самого процесса.

Комментарий Анатолий ГАКАРИН, директор Уральского филиала Фонда развития гражданского общества: — В первую очередь, всё должно укладываться в нормы закона. Мы постепенно идём в этом направлении, те же комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) используют электронный способ подсчёта голосов. Сейчас с помощью различных гаджетов проводят опросы социологические службы — это удобно и быстро. Тестирование системы лучше начинать с мегаполисов, где есть развитая инфраструктура.