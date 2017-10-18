Более 120 топ-менеджеров «ФК Открытие» накажут запретом на профессию

Банкиры, оказавшиеся в чёрном списке Центробанка, не смогут занимать руководящие должности в финансовых организациях, включая банки, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Пока это самый массовый случай. Такому же наказанию могут подвергнуться около сотни высокопоставленных сотрудников Бинбанка, который также попал под санацию.

В чёрный список будут внесены бенефициары банка, члены наблюдательного совета и правления, главный бухгалтер и его заместители, а также руководители и главные бухгалтеры филиалов. Кроме того, среди наказанных могут оказаться и другие сотрудники, которых временная администрация сочтёт причастными к «доведению банка до плачевного состояния».

Чёрный список банкиров регулятор ведёт более десяти лет. Согласно закону «О Центральном банке», в него попадают менеджеры банков, признанных банкротами после отзыва лицензии, а также тех кредитных организаций, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства — санация. Если сейчас закон устанавливает для провинившихся только запрет занимать руководящие посты в банках и владеть в них долями 10 и более процентов, то в 2018 году ограничения распространятся и на другие финансовые организации, а срок пребывания в списке увеличится с 5 до 10 лет.

На 26 июля в чёрном списке ЦБ было 6,675 тысячи человек.