Каменцы могут оплачивать проезд в автобусах банковской картой

Каменск-Уральский стал первым городом в Свердловской области, где оплатить проезд в автобусе можно банковской картой. Проект реализован Сбербанком совместно с ООО «Пассажирские транспортные перевозки» и компанией Mastercard при поддержке администрации города.

Как сообщает пресс-служба Уральского банка Сбербанка России, специальные терминалы для оплаты проезда банковской картой установлены примерно в 80 автобусах — это порядка 60 процентов транспорта Каменска-Уральского. Так, устройства работают, в частности, на маршрутах 2, 5, 11, 12, 14, 15.

Терминалы позволяют проводить оплату банковскими картами платёжных систем MasterCard, Visa и МИР, в том числе бесконтактным способом. Кроме того, оплатить проезд можно с помощью смартфонов, часов и браслетов, поддерживающих технологию Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay. Подключение к карте специального транспортного приложения не требуется — денежные средства снимаются напрямую со счёта.

С сентября этого года терминалы в автобусах работали в тестовом режиме, их услугами воспользовались около пяти тысяч человек. С октября возможность оплатить проезд в автобусах банковской картой начала работать в полном объёме.