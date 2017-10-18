Пенсии в 2018 году проиндексируют на уровень выше инфляции 2017 года

Об этом сегодня на заседании Госдумы сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, передаёт ТАСС.

— В следующем году у нас предусмотрена индексация пенсий на уровень выше, чем ожидаемая инфляция в текущем году. Напомню, что это 3,7 процента против 3,2 процента, которые мы ожидаем по инфляции в текущем году, — сказал он.

Ранее в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) сообщали, что средняя прибавка к страховым пенсиям по старости в 2018 году может составить около 400 рублей. По данным ПФР, в 2017 году средний размер страховой пенсии по старости составил 13 657 рублей, а в 2018 году он может вырасти до 14 045 рублей.