Заксобрание области в третий раз увеличит прогноз по доходам

Правительство Свердловской области внесло в Заксобрание проект о внесении изменений в закон «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Вопрос станет одним из основных на ближайшем заседании Законодательного собрания.

Как ранее писала «ОГ», доходную часть бюджета предлагается увеличить на 1,9 миллиарда рублей, в том числе по налоговым и неналоговым поступлениям на 1,4 миллиарда рублей и по безвозмездным поступлениям на 500 миллионов рублей. Прогноз по доходам правительство предлагает увеличить уже в третий раз.

Расходную часть бюджета предлагается увеличить на 1,9 миллиарда рублей. Приоритетными остаются расходы на учреждения здравоохранения, культуры и образования.

Председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина отметила, что депутаты считают положительным фактом направление средств на погашение дефицита областного бюджета — на него планируется потратить более 273,1 миллиона рублей.

— На заседаниях комитетов, которые состоятся на следующей неделе, депутаты детально рассмотрят законопроект и сделают свои заключения, — пообещала Людмила Бабушкина.