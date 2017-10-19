Богатый урожай разорительнее неурожая

Урожай в области практически убран. Но селян он не радует: цены на зерно резко упали. Фото: Алексей Кунилов

К исходу второй декады октября в Свердловской области практически полностью убраны с полей зерновые (99 процентов площадей, по данным на 17 октября) и картофель (98,2 процента на ту же дату). Урожай очень хороший: зерновых и зернобобовых намолотили 803,3 тысячи тонн (в прошлом году было 626,9 тысячи тонн), картофеля накопали 229,3 тысячи тонн (в 2016-м — 189,2 тысячи тонн). Радует селян, что в целом уборка прошла успешно, не пришлось, как было в 2014-м, из-под снега убирать хлеба. Но выгода от большого урожая невелика, цены на зерно резко упали. А вот потребителю не стоит ждать снижения цен на хлеб.

Урожай зерна, как пояснили в областном министерстве АПК и продовольствия, хоть и высокий в этом году, но не рекордный.

— В 2011 году было собрано 846 тысяч тонн зерна в бункерном весе. В немалой степени получать такие урожаи помогает природа. Нынче на полях дали отдачу в том числе и те удобрения, что были внесены в предыдущий год, и хоть начало вегетационного периода было не совсем удачным, но потом всё сложилось так, как нужно: дожди были вовремя, тепло было вовремя, самое главное — помогла в уборке погода конца сентября и начала октября. Не было осыпания зерна из колоса, не было простоев комбайнов, — рассказал «ОГ» первый заместитель министра АПК и продовольствия региона Сергей Шарапов.

А вот лучшие хозяйства области на зерновом поле добились выдающихся результатов, итогом своей работы доказывая, что и на Среднем Урале можно получать высокие урожаи.

— Урожай зерна у нас рекордный за все годы работы: валовой сбор за 21 тысячу тонн перевалил, а средняя урожайность составила 52,6 центнера с гектара. До этого самая лучшая урожайность была 48,6 центнера зерна с гектара, — рассказывает руководитель СПК «Килачевский» из Ирбитского муниципального образования Анатолий Никифоров.

Вот только крестьянам от такого большого урожая, по его мнению, нет никакого прока.

— Зерна сегодня много, оно никому не нужно, покупатели предлагают по 4 тысячи рублей за тонну. Мы не продаём, зачем по такой цене продавать, если себестоимость тонны зерна обходится в 8 тысяч рублей. Продавать по 4 тысячи — это работать себе в убыток. Год назад пшеница стоила 10 тысяч рублей, а в 2010 году доходила до 12 тысяч рублей. Мы своё зерно пустим на корм скоту. А у кого нет собственного животноводства, те разорятся, — говорит Анатолий Никифоров.

На зерновом рынке складывается абсурдная ситуация: зачем сеять пшеницу, если за те деньги, что вы потратите на её выращивание, зерна можно купить в два раза больше, чем вырастить?

— Я знаю, что в Курганской области есть случаи, когда люди просто не выезжают в поле, поля стоят неубранными, потому что нет смысла их убирать: на топливо потратишь денег больше, чем выручишь за продажу зерна, — говорит владелец сети пекарен «На Вишнёвой» Анатолий Павлов.

У нас ситуация с реализацией зерна не столь напряжённая, как у соседей, выручает то, что на Среднем Урале — сильное животноводство, оно — главный потребитель зерна. Но, как считает Анатолий Павлов, наш минус в том, что нет развитой глубокой переработки зерна: практически на этом поприще в регионе работает один лишь Богдановичский комбикормовый завод. Также приходится завозить из других регионов и хлебопекарную пшеницу.

— Из-за того что мало перерабатывающих мощностей, в Свердловской и Курганской областях очень низок спрос и на продовольственное зерно, — считает заместитель генерального директора ООО «Старт» Илья Коковин.

Хотя тот же «Килачевский» такую пшеницу производит, вот только продавать её некому. В итоге, существенного снижения цен на хлеб, произведённый из привозных муки и зерна, ожидать не приходится. Хотя сейчас мука и подешевела.

— Дело в том, что в октябре всегда происходит падение цен на муку, затраты на которую в стоимости готового хлеба составляют около трети. А в мае-апреле, наоборот, идёт их повышение. Майские потери хлебопёки обычно компенсируют в октябре. Поэтому потребитель может и не заметить снижения цены на хлеб, — считает Анатолий Павлов.