На Урале отвели землю под ЭКСПО-2025

Разместить ЭКСПО-парк планируется в екатеринбургском микрорайоне ВИЗ-Правобережный. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет ЭКСПО-2025

Екатеринбург борется с Парижем, Осакой и Баку за право принимать Всемирную универсальную выставку ЭКСПО в 2025 году.

Правительство Свердловской области приняло постановление о резервировании в Екатеринбурге земли под ЭКСПО-2025. Площадь участка увеличена с 500 до 616 гектаров. Одновременно к продвижению заявки уральской столицы на проведение Всемирной выставки подключились молодёжные общественные организации региона.

Согласно постановлению правительства области, земля в Екатеринбурге, в границах улиц Татищева — Юрия Исламова — Металлургов — Большого Конного полуострова — Набережной Верх-Исетского пруда резервируется на три года. Отныне на этой территории нельзя оформить землю в частную собственность, а также вести строительство новых зданий или реконструкцию старых.

Общая площадь зарезервированного участка составляет 616 гектаров, хотя ещё в марте этого года на заседании Градостроительного совета Екатеринбурга под эти цели отводилось 500 гектаров земли.

При этом к подготовке уральской столицы к ЭКСПО-2025 присоединились молодёжные общественные организации — Ассоциация студентов региона и Свердловская областная общественная организация Российского Союза Молодёжи. Они выступили с инициативой разметить в Екатеринбурге по направлению к будущему месту проведения Всемирной выставки дистанцию в 2025 метров.

— Таким образом, все желающие смогут пройти по дороге, ведущей к ЭКСПО. И даже те, кто раньше не задумывался, насколько важна для нашего города перспектива проведения выставки, попав на такую дорогу, смогут по-новому осмыслить этот вопрос, — отметил председатель Ассоциации студентов Свердловской области Антон Мануйлов.

Напомним, Всемирная выставка, на которую претендует Екатеринбург, будет проходить со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Для проведения ЭКСПО-2025 столица Урала заявила тему «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».