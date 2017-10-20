Власти назвали три проблемы свердловских аграриев

Депутаты и и.о. министра посетили местное агропредприятие ООО «Ямовский». Благодаря господдержке здесь построили современную ферму с роботизированным доением на 400 голов. Фото: Владимир Мартьянов

На выездном заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды свердловского Заксобрания в посёлке Заря Алапевского района депутаты заслушали доклад и.о. министра АПК и продовольствия области Дмитрия Дегтярёва о состоянии отрасли в 2016–2017 годах, а также о планах по работе министерства на 2018 год.

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМОВ МОЛОКА становится одной из проблем сельхозтоваропроизводителей. По словам Дегтярёва, позитивная динамика стала результатом серьёзной модернизации молочной отрасли — сегодня более 30 процентов молочного скота уже стоят в новых или реконструированных помещениях, а благодаря господдержке в области работает 32 робота-дояра. Но количество покупателей у молочной продукции местных производителей снижается, а цена на неё сейчас начинает расти.

Коров на ООО «Ямовский» доят роботы. Сотрудники агропредприятия отмечают - почти все животные сами выстраиваются в очередь. Фото: Владимир Мартьянов

— Старикам с пенсией в 12 тысяч покупать молоко по 40 рублей за литр накладно, — попытался объяснить причину низкого спроса на молочку глава Кушвинского ГО Михаил Слепухин. — Нужно обеспечить население картами, на которые они смогут купить только важные для своего рациона продукты — тогда и молоко будет продаваться.

Председатель комитета Сергей Никонов всерьёз озадечен проблемами сельскохозяйственников. Фото: Владимир Мартьянов

ПРОБЛЕМА ПОПАДАНИЯ В ТОРГОВЫЕ СЕТИ, по словам зампредседателя комитета по аграрной политике Елены Тресковой, — это именно то, что тормозит молокозаводы в реализации молока. Согласно Федеральному закону «О торговле», аграрии, которые планируют реализовывать свою продукцию в сетях, должны заплатить не только надбавку.

— Во всём мире существуют только торговые наценки, а у нас ещё и бонус в размере 10 процентов от стоимости товара. Получается, суммарно надбавки, которые начисляются нашим сельхозтоваропроизводителям, — это 40–50 процентов от стоимости товара. Это неправильно. Работа с законом «О торговле» — это поле деятельности депутатов Госдумы, но депутаты от Свердловской области почему-то за это не берутся. В ближайшее время мы ещё раз выйдем на них с предложением эти бонусы убрать, — сказала «ОГ» Елена Трескова.

Глава регионального минАПК Дмитрий Дегтярёв подготовил подробный доклад о состоянии дел в сельском хозяйстве региона. Фото: Владимир Мартьянов

О НЕДОСТУПНОСТИ КРЕДИТОВ для аграриев «ОГ» уже писала — после того как на федеральном уровне изменился порядок предоставления кредитов, получить их вовремя стало невозможно. По словам депутата Заксобрания Вячеслава Вегнера, многие из-за сбоя не смогли вовремя начать посевную.

В дискуссию с и.о.министра и депутатами вступали присутствующие на заседании руководители муниципалитетов и фермерских хозяйств. Фото: Владимир Мартьянов

— С марта министерство проводило ежедневный мониторинг предоставления кредитов для сельхозтоваропроизводителей. На проведение весенне-полевых работ молочные заводы выделили около 900 млн рублей, 480 млн представили наши банки. За тех фермеров, которые не смогли получить поддержку, но смогли взять кредиты, областной бюджет уплатил проценты. Неделю назад первый вице-губернатор Алексей Орлов встретился с заместителями председателя правления Россельхозбанка, обсудил нюансы взаимодействия региона и банка, — рассказал Дмитрий Дегтярёв.

Как отметил по итогам заседания председатель комитета Сергей Никонов, общий настрой комитета — в 2018 году сохранить объём государственной поддержки АПК. Но, по словам председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной, депутатам предстоит работа не только над бюджетом на 2018 год, но и над поправками в бюджет текущего года.