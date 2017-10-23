ЭКСПО-2025 привлечёт в Екатеринбург 14 миллионов гостей

Помимо экспозиций стран-участниц гостей ЭКСПО-2025 ждут многочисленные деловые и культурные мероприятия. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет ЭКСПО-2025

Екатеринбург борется с Парижем, Осакой и Баку за право принимать Всемирную универсальную выставку ЭКСПО в 2025 году.

В случае проведения в Екатеринбурге Всемирной выставки 2025 года город посетят около 14 миллионов гостей. Об этом заявила генеральный директор АНО «Заявочный комитет ЭКСПО-2025» Светлана Сагайдак.

— По расчётам экспертов Заявочного комитета, в течение полугода — со 2 мая по 2 ноября 2025 года — универсальную выставку ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге посетят около 14 миллионов гостей из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, — сказала она.

Ожидается, что каждый посетитель в среднем проведёт в Уральском регионе два дня и потратит приблизительно 14 тысяч рублей в сутки на проживание, питание, транспортные услуги и досуг. Планируется, что каждый гость посетит пространство ЭКСПО-2025 не менее двух-трёх раз.