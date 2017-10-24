Губернатор предложил сотрудничество Мексиканским Соединенным Штатам

Евгений Куйвашев также предложил мексиканским партнёрам организовать совместное производство лекарств и медоборудования. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по приглашению главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова принимает участие в рабочем визите российской делегации в Латинскую Америку. В планах — посещение Мексики, Колумбии и Парагвая.

Как сообщает департамент информационной политики, гости из России уже побывали в Мексиканских Соединённых Штатах. В ходе встречи с министром экономики этой страны Ильдефонсо Гуахардо губернатор Свердловской области выступил с предложением о сотрудничестве Уральского региона и латиноамериканского государства.

— На мой взгляд, для мексиканских партнёров были бы интересны наши компетенции в сфере нефтегазового машиностроения. Такие свердловские предприятия, как Уралхиммаш, Уралтрансмаш, НПО автоматики, широко известны во всем мире производством оборудования для строительства объектов подготовки, добычи, переработки и хранения нефти и газа, — отметил Евгений Куйвашев.

Кроме того, глава региона презентовал мексиканскому министру возможности уральских производственников в сфере транспортного машиностроения. Например, авиастроительные предприятия готовы предложить изделия, необходимые для аварийно-спасательных и пожарных служб Мексиканских Соединённых Штатов, а также ремонтные и сервисные услуги. При этом Свердловская область как один из российских лидеров в сфере железнодорожного машиностроения может предложить латиноамериканской стране продукцию Уральских локомотивов, Синары и УВЗ.

Губернатор также рассказал партнёрам из Мексики о Центре горного мониторинга по обеспечению промышленной безопасности, работающем на базе Уральского государственного горного университета. По мнению Евгения Куйвашева, в перспективе целесообразно создать совместный научно-технический центр для обеспечения горнопромышленных отраслей латиноамериканской страны. Зашла речь и о возможности Свердловской области оказать помощь Мексике в подготовке высококвалифицированных инженерных кадров.

В ходе визита достигнута договорённость, что свердловские промышленники и предприниматели смогут посетить страны Латинской Америки весной 2018 года. Представители уральского бизнеса считают этот рынок весьма перспективным.

— Чем интересен этот рынок? Во-первых, мы ранее торговали многие годы, и история дружбы гораздо длиннее, чем история стагнации. Во-вторых, эти страны стоят на пороге крупных проектов. Компании-члены Торгово-промышленной палаты обсуждают возможности вхождения в эти проекты. Уверяю, уральскому бизнесу нет границ, и предприниматели готовы ехать через океан. Контакты на уровне властей ускорят данные процессы и сделают бизнес-диалог доверительнее, — сказал президент Уральской Торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Ещё одной целью визита Евгения Куйвашева в Латинскую Америку стало лоббирование Екатеринбурга в качестве кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки.

— Сегодня Екатеринбург выдвинут руководством Российской Федерации в качестве площадки для Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Заявка Екатеринбурга на проведение ЭКСПО является для уральцев и всех россиян мощным позитивным посылом, укрепляющим наше общество, стимулом для самореализации. Выражаю надежду на поддержку странами Латинской Америки российской заявки, — отметил Евгений Куйвашев.

Справка «ОГ» Среди латиноамериканских стран наиболее успешно развивается сотрудничество Свердловской области с Мексиканскими Соединёнными Штатами, которые по итогам 2016 года заняли 27-е место среди внешних торговых партнёров региона. Товарооборот между регионом и Мексикой за прошлый год вырос на 8,3 процента, при этом экспорт увеличился на 7,6 процента за счёт поставок металла, импорт — на 22,3 процента за счёт поставок машиностроительной продукции.