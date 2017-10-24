Посол Чили в России впервые приехал на Урал

Встреча с гостем проходила в тёплой дружеской обстановке, и несомненно, визит не будет последним для г-на Р. Ньето Матурана. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня, 24 октября в Екатеринбурге состоялась встреча Родриго Ньето Матураны, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Чили в Российской Федерации, с представителями деловых кругов. Речь шла о расширении торгово-экономического сотрудничества и инвестиционного потенциала наших стран.

В своём выступлении гость отметил, что у чилийских бизнесменов велико желание удалиться от Москвы и Санкт-Петербурга и ближе познакомиться со страной. Ведь экономика Урала во многом схожа с экономикой Чили, и странам необходимо нарастить контакты в сфере бизнеса и гуманитарных отношений. К сожалению, существующих сегодня торговых и личный связей крайне мало. Чилийцы, в своём большинстве, открыли нашу страну только недавно, в период проведения Кубка Конфедераций по футболу. Тем не менее культурный обмен состоялся.

Культурный обмен соседствовал с обменом визитками - налаживать полезные контакты стоит уже сейчас, на старте сближения региона с Республикой Чили. Фото: Владимир Мартьянов

— Стороны находятся на начальном этапе отношений, мы только планируем подписание соглашений в образовательной сфере между вузами Чили и России. Необходимо проводить как можно больше мероприятий, которые должны сблизить наши страны, в этом и заключается моя дипломатическая миссия, — пояснил «ОГ» Родриго Ньето Матурана.

В беседе с журналистом «ОГ» замминистра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Михаил Голубев сделал акцент на широких возможностях отечественных предприятий по реализации крупных проектов за рубежом. Фото: Владимир Мартьянов

По словам замминистра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Михаила Голубева, сейчас государства Нового Света реализуют множество проектов, а предложения российских компаний в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности, транспортного машиностроения и информационных технологий имеют большой потенциал.

По итогам 2016 года Чили заняла 89 место в списке стран — экономических партнёров Свердловской области, в этом году - уже 23 место, но этот показатель можно и нужно улучшать. Фото: Владимир Мартьянов

Как пояснили в кулуарах участники встречи, в следующем году вполне возможен визит делегации чилийских предпринимателей на форум «Иннопром».

Приятной и неформальной ноткой мероприятия стала дегустация чилийских вин — на выбор гостей предлагали сразу несколько сортов. Фото: Владимир Мартьянов