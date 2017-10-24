Комитет по бюджету свердловского Заксобрания одобрил поправки в бюджет на 2017 год в первом чтении

Депутаты комитета по бюджету, финансам и налогам Заксобрания Свердловской области одобрили законопроект о поправках в областной бюджет на 2017 год. Рассмотрение законопроекта во втором и третьем чтениях будет продолжено на следующем заседании комитета 26 октября.
— Отрадно, что основные макроэкономические показатели и собираемость налогов в Свердловской области демонстрируют устойчивый рост. Это свидетельство стабильной работы реального сектора экономики. Дополнительные доходы будут направлены на реализацию социально значимых программ, в том числе на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, — подчеркнула председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.
- Опубликовано в №199 от 25.10.2017