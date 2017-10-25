Владимир Путин попросил президента Мексики поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Владимир Путин поддержал заявку Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 ещё на открытии ИННОПРОМа-2017 в июле текущего года. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет ЭКСПО-2025

Екатеринбург борется с Парижем, Осакой и Баку за право принимать Всемирную универсальную выставку ЭКСПО в 2025 году.

Глава государства Владимир Путин обратился к президенту Мексиканских Соединённых Штатов Энрике Пенья Ньето с предложением поддержать Россию в качестве места проведения Всемирной выставки в 2025 году.

Как сообщает пресс-служба Минпромторга РФ, на этой неделе официальная российская делегация совершает визит в Латинскую Америку. Первой страной, которую посетили россияне, стала Мексика. В ходе встречи с лидером этой страны Энрике Пенья Ньето глава российской делегации — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров — зачитал послание Владимира Путина.

Президент РФ предложил поддержать Екатеринбург в качестве места проведения ЭКСПО-2025 на предстоящем в ноябре 2018 года голосовании в Международном бюро выставок. Владимир Путин также обратился со словами искренней поддержки мексиканскому народу, борющемуся с последствиями разрушительного землетрясения.

В состав российской делегации, выехавшей в Латинскую Америку, входит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.