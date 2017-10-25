Депутаты поддержат пострадавших дольщиков

Нашлись инвесторы, которые готовы достроить ЖК «Кольцовский дворик» и жилкомплекс в посёлке Светлый в Арамиле. Фото: Павел Ворожцов

На текущей неделе на заседаниях сразу двух комитетов Законодательного собрания Свердловской области рассмотрены законопроекты об изменениях в областные законы №18-ОЗ и №50-ОЗ, направленные на решение проблем дольщиков и пайщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Они позволят расширить возможности помощи таким категориям людей, а также поощрить застройщиков, которые согласятся зайти на проблемные объекты. Напомним, на учёте облправительства сегодня 18 проблемных объектов, где ведётся строительство 25 жилых домов.

Согласно предлагаемым поправкам в №18-ОЗ, которые обсудили на внеочередном заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды, конкретизированы критерии, которым должен соответствовать «масштабный инвестиционный проект». Именно для реализации таких проектов власти предоставляют застройщикам земельные участки без проведения торгов (например, на том же основании выделялись земли для застройки 3-го и 4-го кварталов микрорайона Академический). Теперь особый статус могут получить компании, которые завершают строительство домов для дольщиков и пайщиков, вкладывая в реализацию инвестпроекта не менее 15 процентов от общей стоимости.

— Компания получает выгодные условия строительства, люди получают долгожданные квартиры, а область сможет комплексно решить проблему обманутых дольщиков, — отметил председатель комитета Сергей Никонов.

В Асссоциации строителей Урала пояснили «ОГ», что любые законодательные инициативы, направленные на поддержку застройщиков, помогающих обманутым дольщикам, приветствуются ими.

Возможность предоставления застройщикам земельных участков для жилищного строительства без проведения торгов предусмотрена в поправках в №50-ОЗ, которые рассмотрят на заседании комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике сегодня, в четверг. Одним из инициаторов законопроекта стала председатель Заксобрания Людмила Бабушкина. Кстати, ранее они совместно с председателем комитета Валентином Лаппо предложили изменения в №50-ОЗ, которые позволили продлить срок подачи заявления для включения в реестр дольщиков до 1 января 2019 года.

Тем временем на некоторых объектах ситуация начала решаться. Самый тяжёлый объект — дом на Щербакова, 20 — взяли на себя областные власти.

— Решено дать пострадавшим возможность получить квартиры в домах, которые имеются в распоряжении правительства, — заявил Михаил Волков, глава минстроя области.

Кроме того, на днях екатеринбургский бард Александр Новиков заявил о снятии ареста с земельного участка под домами «Бухты Квинс» (сегодня это самый резонансный объект незавершённого долевого строительства). Но в пресс-службе СК РФ по Свердловской области его слова опровергли.