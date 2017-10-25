Свердловская область готова сотрудничать с Парагваем в сфере строительства

Глава региона (справа) также сообщил партнёрам из Парагвая, что предприятия Свердловской области сегодня занимаются инновационными разработками по обеззараживанию воды. Фото: областной департамент информполитики

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочего визита российской делегации в страны Латинской Америки принял участие во встрече главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с министром государственного строительства и коммуникаций Республики Парагвай Рамоном Хименесом Гаоной.

Как сообщает департамент информационной политики, в ходе встречи глава региона отметил, что Свердловская область готова к сотрудничеству с Парагваем по ряду направлений, в том числе в сфере промышленного и жилищного строительства.

— Свердловская область имеет большой опыт строительства промышленных объектов, в том числе объектов атомной энергетики, а также недорогого жилья. Мы готовы предложить услуги по проектированию, а также поставку производимой продукции для этой сферы. Это силовые трансформаторы, высоковольтная аппаратура, генераторы, кабельная и электротехническая продукция, лифтовое оборудование, трубы, хризотил-асбест и изготовленные на его основе кровельные и огнеупорные материалы, — сказал Евгений Куйвашев.

Кроме того, губернатор Свердловской области стал участником форума «Торгово-промышленный диалог: Россия — Парагвай. Продвижение на перспективные рынки МЕРКОСУР». Напомним, торгово-экономический союз МЕРКОСУР (от испанского Mercado Común del Sur — Южно-Американский общий рынок) — это общий рынок стран Южной Америки, созданный на основе соглашения между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой. В МЕРКОСУР сосредоточено 55,3 процента населения стран Латинской Америки и Карибского бассейна.