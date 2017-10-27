Старейшую баню Екатеринбурга снесут ради москвичей

Изначально баню планировали реконструировать. Теперь её планируют снести — причём уже в начале 2018 года. Фото: Алексей Кунилов

Градостроительный совет Екатеринбурга поддержал идею строительства филиала московских Сандуновских бань на месте старейшей общественной бани Екатеринбурга «Бодрость», расположенной на перекрёстке улиц Куйбышева — Розы Люксембург. Ради реализации проекта здание, которое эксплуатируется с 1926 года, придётся снести, а также изменить схему движения транспорта по центральным улицам города. Старт работы нового объекта запланирован на 2019 год.

О том, что старейшая баня Екатеринбурга закроется летом на большую реконструкцию, стало известно в марте текущего года. Тогда в пресс-службе мэрии отметили, что парная, которая раньше входила в ЕМУП «Бодрость», находится в частной собственности. По данным базы «Контур.Фокус», с июня 2016 года ею владеет компания «Уральские бани», весной текущего года собственник заявил о намерении открыть вместо «Бодрости» филиал элитных московских бань. На тот момент физический износ здания составлял 40 процентов.

— Инвестора мы поддерживаем и, может быть, дальше будем решать вопрос о восстановлении соседней усадьбы Рязановых, создании и там рекреационного комплекса, — пообещал замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Белышев.

Согласно документам, представленным на рассмотрение архитекторов, новое здание бани будет трёхэтажным: на первых двух этажах расположатся сами бани, на третьем разместится офис. В банном комплексе предусмотрены парилки, массажные комнаты, мыльные помещения, кабинеты красоты, а также залы для отдыха со столами и доставкой блюд и напитков. В целом проект архитекторов устроил, но традиционно без критики деталей не обошлось.

— Внутри всё выглядит как обычная городская помывочная. А ведь это должен быть дворец водных наслаждений! Можно же сделать пять разных парилок с разными температурными режимами. Бассейн должен быть обязательно, — высказался архитектор Григорий Мазаев.