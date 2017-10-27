Финансовая грамотность Анатолия Гавриленко

Анатолий Гавриленко: уровень грамотности населения в России нисколько не ниже, чем в других странах, даже самых развитых. Фото: Александр Азмуханов

О необходимости повышения финансовой культуры населения речь в нашей стране ведётся давно. Важность этой работы не раз подчёркивал в своих выступлениях и глава государства Владимир Путин.

Своими мыслями о том, что уже сделано в этом направлении и что необходимо предпринять в ближайшее время, делится в эксклюзивном интервью корреспонденту «ОГ» председатель Экспертного совета по финансовой грамотности при Центральном Банке России Анатолий ГАВРИЛЕНКО.

— Хотел бы попросить вас, Анатолий Григорьевич, как человека, который стоял у истоков популяризации идеи развития финансовой культуры в стране, рассказать, как родилась эта идея.

— Многие стояли у истоков этой популярной сегодня идеи, и я был просто одним из многих. Это те люди, которые ещё в 90-е годы организовывали занятия для учителей школ. Светлана Биг, Оксана Гончарова тогда начинали с обучения педагогов и учителей, которые затем и несли эти знания в массы. Потом были поезда финансовой грамотности.

— Почему именно поезда?

— Россия огромна, и чтобы донести знания до большего числа людей, надо много ездить. Летать по тем временам было сложно: и по деньгам, и рейсы отменяли. Да и вес багажа был проблемой — приходилось возить с собой много литературы. Поэтому поезд для передвижения по России был оптимален. Мы садились в вагоны, загружали литературу, днём читали лекции и общались, а ночью ехали в следующий город.

С 2000 года мы посетили 75 городов, а мои коллеги, возможно, больше. Когда мы начинали проект, у нас было в школах и вузах порядка 200–300 встреч, в прошлом году этих встреч было порядка 30 тысяч, а за последний год — уже больше 50 тысяч. Теперь у нас есть и вылеты на самолётах — губернаторы очень нам помогают. Наша программа включает не только общение, ведь после нашего посещения формируется региональная программа по повышению финансовой грамотности. Это даёт плоды: масштабируются технологии, апробированные в других регионах, и наработанная практика.

— Можете привести примеры?

— Конечно — «День руб-ля», который ежегодно проводится в Москве, теперь есть в Екатеринбурге и Калининграде. Из Томска мы масштабировали на Москву День детского рисунка на финансовую тему, и теперь этот конкурс проводится ежегодно к Дню финансиста.

— А кто читает лекции на мероприятиях по финансовой грамотности?

— Не только москвичи, но и специалисты на местах. Даже представители полиции приходят и рассказывают о борьбе с мошенниками.

— Каков уровень финансовой грамотности нашего населения? Можно ли его сравнить с другими странами, выше он или ниже?

— Уровень грамотности населения в России нисколько не ниже, чем в других странах, даже самых развитых. Но речь идёт об определённой финансовой культуре, которая прививается веками. Надо учитывать опыт государственного патернализма, который был при советской власти. Люди привыкли, что государство думает за них больше, чем они сами. Это сильно меняет сознание человека и затрудняет понимание им ответственности за свои действия на финансовом рынке.

— О чём конкретно может идти речь?

— Например, обратный выкуп акций ВТБ. Государство дало сигнал инвесторам: если они ошиблись, то ничего страшного не произойдёт, достаточно обратиться к президенту, он даст команду руководителю банка, и ВТБ выкупит бумаги обратно по цене размещения, несмотря на то, что акция упала на 50 процентов. Это нам в минус.

— А плюсы есть?

— Наше образование и умение читать. Информированность граждан находится на хорошем уровне. Но надо понимать, что 100-процентной финансовой грамотности никогда не будет. Постоянно подрастает новое поколение и сам рынок постоянно меняется. Появляются новые продукты, новые услуги, и в целом необходимы новые навыки. Народ уже разобрался, что когда при ставке рефинансирования в восемь процентов и инфляции в три процента тебе предлагают сделать вклад под 60 процентов годовых — это мошенничество и пирамида. Но знают ли люди о новых финансовых продуктах, ОФЗ и индивидуальных инвестиционных счетах? Как правило, нет. Либо знают, но недостаточно. Ключевое слово — грамотность в принципе.

— Если бы у вас была возможность, что бы вы сделали прямо сейчас?

— Я бы сделал учителя младших классов самым умным и главным человеком в России, обеспечив его достойной зарплатой и организовав конкурс на право быть учителем среди людей со всего мира. Потому что в начальных классах закладываются основы мировоззрения людей.