Владельцы частных домов будут платить за свой мусор

Интервью и. о. министра Свердловской области Алексея Кузнецова главному редактору «Областной газеты» Дмитрию Полянину состоялось в эфире «4 канала» в программе «Разговор с главным»

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов анонсировал создание областного реестра операторов по утилизации отходов, возвращение контроля за выбросами автотранспорта и введение договоров на вывоз мусора с владельцами частных домов.

Что делать с большой помойкой?

— Алексей Владимирович, территория вдоль трасс и больших населённых пунктов практически вся завалена бытовым и строительным мусором. Что с этим делать в год экологии?

— Мы следим за этим. Это также на контроле муниципальных образований и Департамента лесного хозяйства. Но важно не только убирать несанкционированные свалки, но и не допускать их появления. Главная задача всей системы законодательства об отходах производства и потребления, чтобы граждане и юридические лица платили за вывоз, размещение и утилизацию промышленных и коммунальных отходов. На сегодняшний день мы как раз находимся в стадии подготовки к сбору региональных операторов, которые будут эту деятельность осуществлять на территории Свердловской области.

— Это произойдёт в ближайшее время?

— Да. У нас стоит срок на 2018 год.

— А что делать со всем этим пластиком в лесах, что уже есть сейчас? Его же тоже необходимо вывозить, убирать, утилизировать, закапывать.

— Пластик продукт долгого обращения, его нет смысла закапывать. А вопрос переработки, безусловно, стоит остро. Если вы заметили, во многих дворах Екатеринбурга, в частности, появились специальные контейнеры для сбора пластика. У нас на территории и области функционируют предприятия, которые перерабатывают пластик. К примеру Уралтермопласт, расположенный в Арамиле, давно уже перерабатывает пластик в товары народного потребления — производит детские городки, заборы, скамейки.

— В этом году многие предприятия уже получили уведомления о том, что они должны платить утилизационный сбор. По сути, это увеличение цены товаров на сумму этого сбора. Куда идут эти деньги? Как это отразится на Свердловской области?

— Мы плавно переходим к такому понятию как «зеленая» экономика. И, безусловно, сборы повлекут за собой увеличение стоимости товаров. Но эти деньги будут возвращаться в экологию нашего региона, страны. Мы должны будем платить за защиту окружающей среды.

Кроме того, на сегодняшний день у многих жителей частного сектора нет договора на вывоз бытовых коммунальных отходов. Они не платят за вывоз мусора, а выбрасывают его в те же леса. Имея такой договор на руках, ни один житель не понесёт мусор в лес, а принесёт на специально оборудованную площадку, где организация его заберёт и отправит на переработку и утилизацию.

Плата за капитальный ремонт тоже тяжело начиналась. Но задача президента поставлена жёстко и чётко, и не зря создана специальная должность — спецпредставителя по вопросам окружающей среды при президенте. Это говорит о том, что власти и федерального уровня, и губернатор Свердловской области озабочены состоянием экологии. А для нас как флагмана промышленности это ещё более острый вопрос.

Автомобили гадят больше, чем промышленность

— Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев заявил программу «Пятилетка развития» — о развитии Свердловской области на пять лет вперёд, и в ней есть экологический блок.

— Евгений Владимирович поставил несколько задач. Это снижение количества выбросов в атмосферный воздух, переработка отходов производства и потребления, увеличение площадей особо охраняемых территорий Свердловской области.

Уже в этом году мы увеличили площадь природного парка «Оленьи ручьи». У нас есть хорошие результаты в вопросе переработки промышленных отходов. Например, Среднеуральский медеплавильный завод помимо того, что перерабатывает полностью все вновь образованные шлаки, а это порядка трёхсот тысяч тонн в год, также в таком количестве перерабатывает старолежалые шлаки и реализует в виде новой продукции. Эти примеры есть и на Рефтинской ГРЭС, и на Северском трубном заводе. Конечно, это большие инвестиции, но наши предприятия на это идут.

— Развитие промышленности предполагает увеличение количества выбросов в атмосферу. Мы с этой проблемой что-то делаем?

— Если углубиться, то у нас в регионе около 30 предприятий, которые оказывают существенное негативное влияние на нашу природу и экологию. С 27 предприятиями заключены соглашения в сфере охраны окружающей среды и снижения количества выбросов в атмосферный воздух. Несмотря на то, что наша промышленность развивается, количество выбросов в атмосферу стабильно снижается. На сегодняшний день это порядка 980 тысяч тонн в год. За последние пять лет нам удалось снизить количество выбросов в атмосферный воздух на 17 процентов. Это далось нелёгким трудом, вложением больших инвестиций. К примеру, Рефтинская ГРЭС, которая является основным загрязнителем атмосферного воздуха в Свердловской области, провела реконструкцию энергоблоков, и при замене электрофильтров на рукавные фильтры произошло увеличение собираемости пыли и выбросов и снижение их количества в атмосфере на 10 процентов. Реконструкция химико-металлургического комплекса Среднеуральского медеплавильного завода помогла снизить выбросы в атмосферный воздух на 15 тысяч тонн в год.

В рамках проведения экологических мероприятий были заключены четырёхсторонние соглашения, подписантами которых является наш губернатор, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор и три наших предприятия — Северский трубный завод, Нижнетагильский металлургический комбинат и Ураласбест. Мероприятия, которые проводят Ураласбест и Нижнетагильский комбинат тоже направлены на снижение количества выбросов в атмосферу.

Проблема сегодня — автомобильный транспорт. Более 80 процентов всех выбросов в атмосферу Свердловской области происходит от автомобильного транспорта. Возникает вопрос возвращения к контролю выбросов технических газов от автомобилей на стационарных постах.

Драгоценный гранит

— Урал всегда считали кладовой полезных ископаемых, но всё-таки позади триста лет разработки. В нашей кладовой что-то осталось?

— Сегодня мы добываем и драгметаллы, и металлы других групп, и никель, и марганец. У нас много ещё чего осталось в кладовой, но это вопрос рационального использования. Многие предприятия переходят на новые технологии и старые отвалы, которые раньше невыгодно было перерабатывать, теперь приносят прибыль.

— Как вы прокомментируете информацию о запуске Ростехом нового производства по добыче изумрудов?

— На сегодняшний день существует филиал Калининградского янтарного комбината — это предприятие корпорации «Ростех». Было принято решение о переводе Малышевского филиала в самостоятельное юридическое лицо. Это даёт возможность получения налогов в Свердловскую область от данного предприятия. К концу года все регистрационные действия будут закончены, и мы будем видеть самостоятельное юридическое лицо с пропиской в Свердловской области по добыче драгоценных, полудрагоценных камней.

— Золото ещё есть в Свердловской области?

— Да, мы сегодня работаем на месторождениях с малым содержанием драгоценных металлов, но стабильно входим в десятку регионов РФ по количеству добычи. Мы добываем не только золото (в 2016 году добыли более 6 тонн), но и платину, серебро. У нас есть флагманы золотодобычи. Это и «Золото Северного Урала», и Берёзовский рудник, считающийся родиной русского золота.

— У меня ощущение, что Берёзовский рудник превращается в туристический маршрут. Больше денег они могут собирать с туристов, чем откапывать золота.

— Берёзовский рудник принял на себя охрану памятника природы крокоитового шурфа и на сегодняшний день занимается обустройством месторождения данного минерала. Это очень редкий минерал, на который нельзя смотреть при дневном свете, он всю красоту показывает при подсветке в темноте и теряет свои свойства при дневном свете. Именно в целях развития туристического маршрута в Берёзовском был создан музей золота. Берёзовский рудник по праву считается одним из интереснейших туристических маршрутов нашей области.

— Сколько денег можно извлечь из общераспространённых полезных ископаемых, которые используются для производства щебёнки, тротуарной плитки, стройматериалов?

— В сегодняшней ситуации наши недропользователи чувствуют себя хорошо. Вы напомнили про бехатоновую плитку, но я скажу вам, что мэр города Москвы отказался от бехатона в пользу гранита. Хочу заметить, что практически весь гранит, который поставляется в Москву для обустройства площадей, пешеходных дорожек и тротуаров, идёт с Урала — Свердловской области, Башкирии. Я даже знаю случаи, когда для родного региона гранита не хватает, поэтому наши предприятия наращивают мощь, свою производительность, закупают новое оборудование. Евгений Владимирович Куйвашев поставил в Екатеринбурге задачу при реконструкции тех или иных участков использовать уральский гранит.

— Золотом распоряжается Москва, а этими полезными ископаемыми — мы. Можете в общих чертах охарактеризовать, насколько этот сектор важен в экономике Свердловской области и полезен для регионального бюджета.

— У нас порядка двухсот лицензий на добычу общераспространённых полезных ископаемых: это строительный камень, песок, торф, иные ископаемые. Сектор экономики очень существенный, потому что мы снабжаем материалами не только нашу область, но и соседние регионы, где такого богатства нет — ХМАО, Тюменскую область. Мы активно участвуем в северном завозе. И налоги от недропользователей всегда ощутимы, в том числе и платежи за недра. У нас проходили аукционные процедуры, где изначальный платёж был превышен в 8 раз, с 2 до 16 миллионов поднимали цену. Это очень существенно для бюджета области.

— Ну чего-чего, а камня в Уральских горах ещё много.

— Мы начинаем к этому подходить более рационально. На самом деле очень много отходов, которые можно перерабатывать в строительные материалы. Мы сегодня делаем акцент именно на переработке отходов.

Посмотреть интервью полностью можно на сайте телекомпании «4 канал». Программа «Разговор с главным».