Сурьмяная компания подала в суд на мэрию Асбеста

Летом в Асбесте прошёл митинг против строительства сурьмяного производства. Фото: Наталья Крылова

Компания ООО «ГРОСС» (дочернее предприятие Национальной сурьмяной компании) обратилась в Асбестовский городской суд с иском к администрации Асбеста, чтобы отменить недавно внесённые изменения в правила застройки и землепользования, препятствующие строительству завода по производству сурьмы. Ранее аналогичный иск поступал в свердловский арбитраж, однако не был принят к производству, поскольку речь шла о документе, принятом на муниципальном уровне. Предварительно рассмотрение иска в горсуде Асбеста назначено на 8 ноября, ответчиками выступят администрация и дума Асбестовского ГО.

Как следует из текста искового заявления, на участке в Северо-Восточном районе Асбеста, собственником которого является компания ООО «ГРОСС», планировалась реализация инвестпроекта, который, согласно приказу федерального минпромторга, входит в перечень комплексных инвестпроектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Речь идёт о строительстве завода по производству сурьмы, против которого в Асбесте прошло несколько митингов. В июне текущего года гордума утвердила обновлённые Правила землепользования и застройки, поменяла назначение ряда участков земли, в том числе того, который выкупила Национальная сурьмяная компания для строительства завода. Как отмечает в заявлении истец, в связи с приостановкой реализации проекта он несёт существенные потери, поэтому он даже направил в администрацию муниципалитета претензию.

— Нужно понимать, речь сейчас идёт не о судьбе предприятия как таковой, а об обсуждении вопросов, связанных с Правилами землепользования и застройки. Никаких имущественных и денежных притязаний со стороны истца нет ни к тем, кто заключал договор купли-продажи земельного участка, ни к власти, ни к территории. Правила были приняты в установленном законом порядке, прошли публичное обсуждение, рассматривались на заседании думы. Оспаривать такое решение будет сложно, но компания, как любой хозяйствующий субъект, имеет право отстаивать свои интересы. Построить производство на данной площадке с учётом класса вредности не представляется возможным, но, если иск истца не будет удовлетворён, это не значит, что оно однозначно не появится на территории городского округа. Всё будет зависеть от предпринимательской инициативы. Здесь время покажет, — пояснила «ОГ» глава Асбестовского ГО Наталья Тихонова.