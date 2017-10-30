Свердловские предприятия готовы поставлять в Латинскую Америку несырьевую продукцию

Евгений Куйвашев предложил латиноамериканским партнёрам организовать совместное производство медицинского оборудования. Фото: Областной департамент информполитики

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по приглашению главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова принял участие в рабочем визите российской делегации в ряд государств Латинской Америки. Члены делегации провели переговоры с президентами Мексики, Колумбии и Парагвая, главами министерств, а также приняли участие в бизнес-форумах.

Как сообщает областной департамент информполитики, целью рабочей поездки губернатора было продвижение продукции промышленных предприятий Свердловской области на рынки латиноамериканских стран. Ведь Минпромторг России намерен изменить структуру товарооборота РФ с этими государствами: с Колумбией — за счёт поставок авиационной техники, с Парагваем — путём увеличения нашего экспорта машиностроительной продукции.

В частности, потенциал Свердловской области был представлен на встрече Дениса Мантурова с министром экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо Вильярреалем. Евгений Куйвашев выступил с предложением о сотрудничестве уральского региона с Мексиканскими Соединёнными Штатами в сферах нефтегазового машиностроения, приборостроения, медицинской и фармацевтической промышленности. Кроме того, глава области презентовал потенциал уральских авиастроительных предприятий. Он также подчеркнул, что Свердловская область — один из российских лидеров в сфере транспортного машиностроения, и продукция «Уральских локомотивов», «Синары» и УВЗ также может быть интересна мексиканским партнёрам.

Евгений Куйвашев отметил, что Свердловская область — ведущий промышленный регион России, поддерживающий торговые связи более чем со 130 странами мира. Более того, сегодня регион, в котором представлены почти все отрасли промышленного производства, осваивает новые высокотехнологичные сектора, связанные с развитием нано- и биотехнологий, систем искусственного интеллекта и глобальных информационных сетей.

Руководители экспортно ориентированных предприятий Свердловской области считают рынок стран Латинской Америки, несмотря на большое транспортное плечо, очень перспективным. Как подчеркнул президент Уральской Торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, уральские производители высокотехнологичной продукции как крупные, так и малые, неоднократно выражали готовность к бизнес-диалогу с этими странами, но они же не раз озвучивали и проблему отсутствия регулярных контактов на официальном уровне.

— Однозначно, все страны Латинской Америки — очень интересный для нас рынок. Это и Мексика, и Куба, и Парагвай, и Сальвадор. Особенно это интересно для Свердловской области, которая, входя в десятку ведущих регионов-экспортёров страны, поставляет за рубеж только несырьевую продукцию, — отметил Андрей Беседин.

В ходе официального визита российской делегации достигнута договорённость, что уральские промышленники и предприниматели смогут посетить Латинскую Америку весной 2018 года.

— Я специально приехал для того, чтобы изучить потребности и желания наших латиноамериканских партнёров, чтобы уже весной следующего года привезти сюда бизнес-миссию уральских промышленников и предпринимателей, — заявил Евгений Куйвашев в Мексике.

Ещё одной целью визита губернатора в страны Латинской Америки, помимо представления промышленного потенциала региона, стала презентация Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения выставки ЭКСПО-2025. Эта тема обсуждалась сразу на нескольких площадках, и каждый раз Евгений Куйвашев призывал заокеанских коллег поддержать проведение Всемирной выставки на Урале.

— Свердловская область является надёжным партнёром, и если нам будет предоставлена возможность провести ЭКСПО-2025, мы сделаем выставку максимально полезной для наших стран-партнёров, — отметил Евгений Куйвашев.